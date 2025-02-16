https://ria.ru/20250216/bolnichnyy-1999634115.html

Назван максимальный лимит дохода для расчета больничного в 2025 году

Назван максимальный лимит дохода для расчета больничного в 2025 году - РИА Новости, 16.02.2025

Назван максимальный лимит дохода для расчета больничного в 2025 году

Максимальный лимит дохода, из которого будут рассчитывать размер пособия по временной нетрудоспособности, увеличился до 2,225 миллиона рублей в 2025 году,... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T02:21:00+03:00

2025-02-16T02:21:00+03:00

2025-02-16T06:19:00+03:00

дальний восток

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Максимальный лимит дохода, из которого будут рассчитывать размер пособия по временной нетрудоспособности, увеличился до 2,225 миллиона рублей в 2025 году, рассказала РИА Новости эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина."Оплату больничного считают по заработку за два предыдущих года и стажу работы. То есть, если сейчас человек обращается за больничным, пособием по уходу за ребенком, важны его доходы в 2023 и 2024 годах. Но если в одном или обоих годах доходы больше установленного законом лимита, в расчет пойдет он… В 2023 году лимит составлял 1,917 миллиона рублей, в 2024 – 2,225 миллиона рублей", — сказала Лопатина.Так, максимальный размер пособия по больничному в 2025 году составляет 5 тысяч 700 рублей в день. Она отметила, что в годовой заработок включаются только трудовые доходы, с которых работодатель платит взносы. При доходе, например, в 2,5 миллиона рублей в год будут учтены только 2,225 миллиона рублей. "Минимальная оплата одного дня больничного в 2025 году составляет 737,75 рубля, умноженных на районный коэффициент, в основном это касается Дальнего Востока или Крайнего Севера, но есть и другие регионы с повышенным коэффициентом", — уточнила эксперт. По ее словам, когда зарплата ниже минимального размера оплаты труда или продолжительность страхового стажа меньше полугода, средний дневной заработок подсчитывают с учетом минимального размера оплаты труда. С 1 января 2025 года он вырос на 16,6 процента и составил 22440 рублей.

https://ria.ru/20241223/bolnichnyy-1990757522.html

https://ria.ru/20241227/bolnichnyy-1842228732.html

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дальний восток