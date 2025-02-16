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Украинские беспилотники атаковали Васильевку в Запорожской области
Украинские беспилотники атаковали Васильевку в Запорожской области - РИА Новости, 16.02.2025
Украинские беспилотники атаковали Васильевку в Запорожской области
Украинские боевики атаковали при помощи БПЛА город Васильевку в Запорожской области, информация о жертвах не поступала, сообщает вице-губернатор региона Антон... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T14:18:00+03:00
2025-02-16T14:18:00+03:00
2025-02-16T14:18:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Украинские боевики атаковали при помощи БПЛА город Васильевку в Запорожской области, информация о жертвах не поступала, сообщает вице-губернатор региона Антон Тицкий. "В Васильевке зафиксирована атака вражеского БПЛА в районе промышленной зоны. Также сбит беспилотник самолётного типа близ многоквартирного дома, обошлось без жертв и пострадавших",- говорится в сообщении в Telegram-канале Тицкого. Он также сообщил об обстреле участка трассы, ведущей в Крым, в районе Васильевки кассетными боеприпасами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские беспилотники атаковали Васильевку в Запорожской области
Вице-губернатор Запорожской области Тицкий сообщил об атаке БПЛА на Васильевку