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Украинские беспилотники атаковали Васильевку в Запорожской области

Украинские беспилотники атаковали Васильевку в Запорожской области - РИА Новости, 16.02.2025

Украинские беспилотники атаковали Васильевку в Запорожской области

Украинские боевики атаковали при помощи БПЛА город Васильевку в Запорожской области, информация о жертвах не поступала, сообщает вице-губернатор региона Антон... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T14:18:00+03:00

2025-02-16T14:18:00+03:00

2025-02-16T14:18:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Украинские боевики атаковали при помощи БПЛА город Васильевку в Запорожской области, информация о жертвах не поступала, сообщает вице-губернатор региона Антон Тицкий. "В Васильевке зафиксирована атака вражеского БПЛА в районе промышленной зоны. Также сбит беспилотник самолётного типа близ многоквартирного дома, обошлось без жертв и пострадавших",- говорится в сообщении в Telegram-канале Тицкого. Он также сообщил об обстреле участка трассы, ведущей в Крым, в районе Васильевки кассетными боеприпасами.

https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999497943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

запорожская область, в мире, украина, вооруженные силы украины