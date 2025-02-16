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Украинские беспилотники атаковали Грайворон - РИА Новости, 16.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:46 16.02.2025 (обновлено: 05:40 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/bespilotniki-1999637328.html
Украинские беспилотники атаковали Грайворон
Украинские беспилотники атаковали Грайворон - РИА Новости, 16.02.2025
Украинские беспилотники атаковали Грайворон
Беспилотники ВСУ атаковали Грайворон в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T04:46:00+03:00
2025-02-16T05:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
грайворон
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали Грайворон в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Город Грайворон атакован вражескими беспилотниками ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства с дрона загорелся грузовой автомобиль — пожарными расчетами возгорание оперативно ликвидировано", — написал Гладков.По словам губернатора, еще один беспилотник сбросил взрывное устройство на жилой сектор. В результате взрыва в двух частных домах выбило окна, оказались посечены фасады и заборы. Кроме того, перебило газопровод, утечку газа оперативно устранили.Информация о последствиях уточняется, оперативные службы, по его словам, проведут обход в светлое время суток.ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20250216/vzryv-1999633312.html
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грайворон, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Грайворон, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинские беспилотники атаковали Грайворон

Гладков: БПЛА ВСУ атаковали Грайворон, пострадавших нет, повреждены два дома

© Фото : Народной милиции ЛНРУдарный беспилотный летательный аппарат ВСУ
Ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Фото : Народной милиции ЛНР
Ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали Грайворон в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Город Грайворон атакован вражескими беспилотниками ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства с дрона загорелся грузовой автомобиль — пожарными расчетами возгорание оперативно ликвидировано", — написал Гладков.
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В Николаеве прогремел взрыв
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По словам губернатора, еще один беспилотник сбросил взрывное устройство на жилой сектор. В результате взрыва в двух частных домах выбило окна, оказались посечены фасады и заборы. Кроме того, перебило газопровод, утечку газа оперативно устранили.
Информация о последствиях уточняется, оперативные службы, по его словам, проведут обход в светлое время суток.
ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеГрайворонБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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