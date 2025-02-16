https://ria.ru/20250216/bespilotniki-1999637328.html

Украинские беспилотники атаковали Грайворон

Украинские беспилотники атаковали Грайворон - РИА Новости, 16.02.2025

Украинские беспилотники атаковали Грайворон

Беспилотники ВСУ атаковали Грайворон в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T04:46:00+03:00

2025-02-16T04:46:00+03:00

2025-02-16T05:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

грайворон

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали Грайворон в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Город Грайворон атакован вражескими беспилотниками ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства с дрона загорелся грузовой автомобиль — пожарными расчетами возгорание оперативно ликвидировано", — написал Гладков.По словам губернатора, еще один беспилотник сбросил взрывное устройство на жилой сектор. В результате взрыва в двух частных домах выбило окна, оказались посечены фасады и заборы. Кроме того, перебило газопровод, утечку газа оперативно устранили.Информация о последствиях уточняется, оперативные службы, по его словам, проведут обход в светлое время суток.ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20250216/vzryv-1999633312.html

https://ria.ru/20250216/spetsoperatsiya-1999630113.html

грайворон

белгородская область

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грайворон, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины