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Над Бердянском и акваторией Азовского моря сбили беспилотник - РИА Новости, 16.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:31 16.02.2025 (обновлено: 19:42 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/bespilotnik-1999705648.html
Над Бердянском и акваторией Азовского моря сбили беспилотник
Над Бердянском и акваторией Азовского моря сбили беспилотник - РИА Новости, 16.02.2025
Над Бердянском и акваторией Азовского моря сбили беспилотник
Ударный украинский БПЛА сбит над Азовским морем у Бердянска, работает ПВО, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T19:31:00+03:00
2025-02-16T19:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
азовское море
бердянск
украина
вооруженные силы украины
евгений балицкий
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Ударный украинский БПЛА сбит над Азовским морем у Бердянска, работает ПВО, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий."Противник совершил попытку ударов по гражданской инфраструктуре Запорожской области. Наша ПВО сбила БПЛА ударного типа над Бердянском и над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска", - написал губернатор в Telegram-канале.Он попросил жителей Бердянска сохранять спокойствие и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. В городе работает ПВО.
https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999497943.html
азовское море
бердянск
украина
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азовское море, бердянск, украина, вооруженные силы украины, евгений балицкий, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Азовское море, Бердянск, Украина, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий, Запорожская область
Над Бердянском и акваторией Азовского моря сбили беспилотник

Балицкий: БПЛА ударного типа сбит над Бердянском и над акваторией Азовского моря

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Ударный украинский БПЛА сбит над Азовским морем у Бердянска, работает ПВО, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«
"Противник совершил попытку ударов по гражданской инфраструктуре Запорожской области. Наша ПВО сбила БПЛА ударного типа над Бердянском и над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска", - написал губернатор в Telegram-канале.
Он попросил жителей Бердянска сохранять спокойствие и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. В городе работает ПВО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеАзовское мореБердянскУкраинаВооруженные силы УкраиныЕвгений БалицкийЗапорожская область
 
 
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