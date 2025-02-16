https://ria.ru/20250216/bespilotnik-1999705648.html

Над Бердянском и акваторией Азовского моря сбили беспилотник

Над Бердянском и акваторией Азовского моря сбили беспилотник - РИА Новости, 16.02.2025

Над Бердянском и акваторией Азовского моря сбили беспилотник

Ударный украинский БПЛА сбит над Азовским морем у Бердянска, работает ПВО, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T19:31:00+03:00

2025-02-16T19:31:00+03:00

2025-02-16T19:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

азовское море

бердянск

украина

вооруженные силы украины

евгений балицкий

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Ударный украинский БПЛА сбит над Азовским морем у Бердянска, работает ПВО, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий."Противник совершил попытку ударов по гражданской инфраструктуре Запорожской области. Наша ПВО сбила БПЛА ударного типа над Бердянском и над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска", - написал губернатор в Telegram-канале.Он попросил жителей Бердянска сохранять спокойствие и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. В городе работает ПВО.

https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999497943.html

азовское море

бердянск

украина

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

азовское море, бердянск, украина, вооруженные силы украины, евгений балицкий, запорожская область