https://ria.ru/20250216/bespilotnik-1999705648.html
Над Бердянском и акваторией Азовского моря сбили беспилотник
Над Бердянском и акваторией Азовского моря сбили беспилотник - РИА Новости, 16.02.2025
Над Бердянском и акваторией Азовского моря сбили беспилотник
Ударный украинский БПЛА сбит над Азовским морем у Бердянска, работает ПВО, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T19:31:00+03:00
2025-02-16T19:31:00+03:00
2025-02-16T19:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
азовское море
бердянск
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евгений балицкий
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Ударный украинский БПЛА сбит над Азовским морем у Бердянска, работает ПВО, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий."Противник совершил попытку ударов по гражданской инфраструктуре Запорожской области. Наша ПВО сбила БПЛА ударного типа над Бердянском и над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска", - написал губернатор в Telegram-канале.Он попросил жителей Бердянска сохранять спокойствие и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки. В городе работает ПВО.
https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999497943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Над Бердянском и акваторией Азовского моря сбили беспилотник
Балицкий: БПЛА ударного типа сбит над Бердянском и над акваторией Азовского моря