https://ria.ru/20250216/bespilotnik-1999640701.html
Над Курской областью ночью сбили украинский беспилотник
Над Курской областью ночью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 16.02.2025
Над Курской областью ночью сбили украинский беспилотник
Российские средства ПВО ночью уничтожили один украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T07:13:00+03:00
2025-02-16T07:13:00+03:00
2025-02-16T07:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО ночью уничтожили один украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250216/dzerzhinsk-1999639324.html
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Курской областью ночью сбили украинский беспилотник
Минобороны: ПВО ночью сбила БПЛА ВСУ над Курской областью