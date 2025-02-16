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Над Курской областью ночью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 16.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:13 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/bespilotnik-1999640701.html
Над Курской областью ночью сбили украинский беспилотник
Над Курской областью ночью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 16.02.2025
Над Курской областью ночью сбили украинский беспилотник
Российские средства ПВО ночью уничтожили один украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T07:13:00+03:00
2025-02-16T07:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО ночью уничтожили один украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250216/dzerzhinsk-1999639324.html
курская область
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Курской областью ночью сбили украинский беспилотник

Минобороны: ПВО ночью сбила БПЛА ВСУ над Курской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2" Центрального военного округа на боевом дежурстве в ДНР
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 Центрального военного округа на боевом дежурстве в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" Центрального военного округа на боевом дежурстве в ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО ночью уничтожили один украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
БПЛА совершает разведывательный полет над территорией Дзержинска. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Боец ВС России заявил, что ВСУ прикрывались гражданскими в Дзержинске
06:17
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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