https://ria.ru/20250216/bespilotnik-1999640701.html

Над Курской областью ночью сбили украинский беспилотник

Над Курской областью ночью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 16.02.2025

Над Курской областью ночью сбили украинский беспилотник

Российские средства ПВО ночью уничтожили один украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T07:13:00+03:00

2025-02-16T07:13:00+03:00

2025-02-16T07:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998128263_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52e47d6f56de1ce2a68c78a77f7e232b.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО ночью уничтожили один украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250216/dzerzhinsk-1999639324.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)