https://ria.ru/20250216/berlin-1999710512.html
В Берлине более 30 тысяч человек протестуют против правых сил
В Берлине более 30 тысяч человек протестуют против правых сил - РИА Новости, 16.02.2025
В Берлине более 30 тысяч человек протестуют против правых сил
Более 30 тысяч человек приняли участие в демонстрации против правых сил в столице Германии, сообщило берлинское издание Tagesspiegel со ссылкой на полицию. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T20:22:00+03:00
2025-02-16T20:22:00+03:00
2025-02-16T20:39:00+03:00
в мире
мюнхен
берлин (город)
бавария
маркус зедер
хдс/хсс
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/10/1999711835_0:0:2437:1370_1920x0_80_0_0_a83b0f848a65b618f8d0fdec57a092c8.jpg
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Более 30 тысяч человек приняли участие в демонстрации против правых сил в столице Германии, сообщило берлинское издание Tagesspiegel со ссылкой на полицию. "Более 30 тысяч участников собрались в воскресенье в центре Берлина, чтобы (поучаствовать – ред.) в демонстрации за демократию и против правого экстремизма и расизма", - говорится в материале. Против "правых" протестовали и жители Баварии. В Мюнхене около 600 человек вышли на демонстрацию против акции правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) недалеко от места произошедшего в четверг наезда автомобиля на людей, передает агентство DPA. В ходе протестов полиции пришлось несколько раз применить силу, восемь человек были задержаны. Утром 13 февраля во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль протаранил колонну протестующих в Мюнхене, его водитель, 24-летний гражданин Афганистана, был задержан. Премьер-министр немецкой Баварии Маркус Зёдер заявил, что, вероятно, это был теракт. Не менее 39 человек пострадали, два человека, включая ребенка, позднее скончались. Восьмого февраля более 200 тысяч человек приняли участие в демонстрации против правых сил в Мюнхене, Нюрнберге и Ганновере. Второго февраля около 160 тысяч человек вышли на акцию протеста против якобы возможного сотрудничества Христианско-Демократического союза (ХДС) с АдГ в Берлине.
https://ria.ru/20250215/germaniya-1999615069.html
https://ria.ru/20250215/germanija-1999564290.html
мюнхен
берлин (город)
бавария
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/10/1999711835_292:0:2119:1370_1920x0_80_0_0_e8df36af146a41b133222b254d6cd202.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мюнхен, берлин (город), бавария, маркус зедер, хдс/хсс, германия
В мире, Мюнхен, Берлин (город), Бавария, Маркус Зедер, ХДС/ХСС, Германия
В Берлине более 30 тысяч человек протестуют против правых сил
Tagesspiegel: в Берлине более 30 тысяч человек вышли на акцию против правых сил