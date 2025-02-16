https://ria.ru/20250216/berlin-1999710512.html

В Берлине более 30 тысяч человек протестуют против правых сил

В Берлине более 30 тысяч человек протестуют против правых сил - РИА Новости, 16.02.2025

В Берлине более 30 тысяч человек протестуют против правых сил

Более 30 тысяч человек приняли участие в демонстрации против правых сил в столице Германии, сообщило берлинское издание Tagesspiegel со ссылкой на полицию. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T20:22:00+03:00

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Более 30 тысяч человек приняли участие в демонстрации против правых сил в столице Германии, сообщило берлинское издание Tagesspiegel со ссылкой на полицию. "Более 30 тысяч участников собрались в воскресенье в центре Берлина, чтобы (поучаствовать – ред.) в демонстрации за демократию и против правого экстремизма и расизма", - говорится в материале. Против "правых" протестовали и жители Баварии. В Мюнхене около 600 человек вышли на демонстрацию против акции правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) недалеко от места произошедшего в четверг наезда автомобиля на людей, передает агентство DPA. В ходе протестов полиции пришлось несколько раз применить силу, восемь человек были задержаны. Утром 13 февраля во время организованной профсоюзом Ver.di стачки работников социальных учреждений легковой автомобиль протаранил колонну протестующих в Мюнхене, его водитель, 24-летний гражданин Афганистана, был задержан. Премьер-министр немецкой Баварии Маркус Зёдер заявил, что, вероятно, это был теракт. Не менее 39 человек пострадали, два человека, включая ребенка, позднее скончались. Восьмого февраля более 200 тысяч человек приняли участие в демонстрации против правых сил в Мюнхене, Нюрнберге и Ганновере. Второго февраля около 160 тысяч человек вышли на акцию протеста против якобы возможного сотрудничества Христианско-Демократического союза (ХДС) с АдГ в Берлине.

https://ria.ru/20250215/germaniya-1999615069.html

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в мире, мюнхен, берлин (город), бавария, маркус зедер, хдс/хсс, германия