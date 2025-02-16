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"Мрачнее тучи": Пушков поставил Бербок на место после слов о России - РИА Новости, 16.02.2025
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04:15 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/berbok-1999636891.html
"Мрачнее тучи": Пушков поставил Бербок на место после слов о России
"Мрачнее тучи": Пушков поставил Бербок на место после слов о России - РИА Новости, 16.02.2025
"Мрачнее тучи": Пушков поставил Бербок на место после слов о России
Глава МИД Германии Анналена Бербок понимает, что ее позиция по необходимости войны с Россией публично рассыпается. Такое мнение выразил глава комиссии Совфеда... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T04:15:00+03:00
2025-02-16T04:15:00+03:00
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анналена бербок
алексей пушков
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок понимает, что ее позиция по необходимости войны с Россией публично рассыпается. Такое мнение выразил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.Так он прокомментировал общение Бербок с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе которого Бербок выглядела явно недовольной и призвала усилить давление на Россию даже несмотря на планы Москвы и Вашингтона начать переговоры и закончить конфликт на Украине."Лицо главы МИД ФРГ Бербок красноречивее ее слов: ее линия и ставка на "войну с Россией", о чем она заявляла публично — мол, "мы находимся в состоянии войны с Россией", обваливается на ходу. А перспектива отправиться обратно прыгать на батуте ей, похоже, не улыбается. Вот и ходит мрачнее тучи", — сыронизировал парламентарий.Ранее Бербок также раскритиковала предложение американского президента Дональда Трампа о возвращении России в G7, но признала, что Европа не сможет заменить США, если Вашингтон решит сократить поддержку Украины.
https://ria.ru/20250212/pushkov-1998961039.html
https://ria.ru/20250213/berbok-1999009393.html
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в мире, россия, украина, анналена бербок, алексей пушков, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, Анналена Бербок, Алексей Пушков, Дональд Трамп
"Мрачнее тучи": Пушков поставил Бербок на место после слов о России

Пушков: ставка Бербок на войну с Россией рассыпается на глазах

© AP Photo / Alberto PizzoliГлава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Alberto Pizzoli
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок понимает, что ее позиция по необходимости войны с Россией публично рассыпается. Такое мнение выразил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Так он прокомментировал общение Бербок с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе которого Бербок выглядела явно недовольной и призвала усилить давление на Россию даже несмотря на планы Москвы и Вашингтона начать переговоры и закончить конфликт на Украине.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Пушков прокомментировал разговор Путина и Трампа
12 февраля, 20:38
«
"Лицо главы МИД ФРГ Бербок красноречивее ее слов: ее линия и ставка на "войну с Россией", о чем она заявляла публично — мол, "мы находимся в состоянии войны с Россией", обваливается на ходу. А перспектива отправиться обратно прыгать на батуте ей, похоже, не улыбается. Вот и ходит мрачнее тучи", — сыронизировал парламентарий.
Ранее Бербок также раскритиковала предложение американского президента Дональда Трампа о возвращении России в G7, но признала, что Европа не сможет заменить США, если Вашингтон решит сократить поддержку Украины.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Бербок неожиданно отреагировала на беседу Путина и Трампа
13 февраля, 08:39
 
В миреРоссияУкраинаАнналена БербокАлексей ПушковДональд Трамп
 
 
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