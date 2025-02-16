https://ria.ru/20250216/berbok-1999636891.html
"Мрачнее тучи": Пушков поставил Бербок на место после слов о России
"Мрачнее тучи": Пушков поставил Бербок на место после слов о России - РИА Новости, 16.02.2025
"Мрачнее тучи": Пушков поставил Бербок на место после слов о России
Глава МИД Германии Анналена Бербок понимает, что ее позиция по необходимости войны с Россией публично рассыпается. Такое мнение выразил глава комиссии Совфеда... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T04:15:00+03:00
2025-02-16T04:15:00+03:00
2025-02-16T04:15:00+03:00
в мире
россия
украина
анналена бербок
алексей пушков
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987663064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc81be40ff82812e18530468b0fe156c.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок понимает, что ее позиция по необходимости войны с Россией публично рассыпается. Такое мнение выразил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.Так он прокомментировал общение Бербок с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе которого Бербок выглядела явно недовольной и призвала усилить давление на Россию даже несмотря на планы Москвы и Вашингтона начать переговоры и закончить конфликт на Украине."Лицо главы МИД ФРГ Бербок красноречивее ее слов: ее линия и ставка на "войну с Россией", о чем она заявляла публично — мол, "мы находимся в состоянии войны с Россией", обваливается на ходу. А перспектива отправиться обратно прыгать на батуте ей, похоже, не улыбается. Вот и ходит мрачнее тучи", — сыронизировал парламентарий.Ранее Бербок также раскритиковала предложение американского президента Дональда Трампа о возвращении России в G7, но признала, что Европа не сможет заменить США, если Вашингтон решит сократить поддержку Украины.
https://ria.ru/20250212/pushkov-1998961039.html
https://ria.ru/20250213/berbok-1999009393.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987663064_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_6d12d7ff51c0edb58d480d757886122c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, анналена бербок, алексей пушков, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, Анналена Бербок, Алексей Пушков, Дональд Трамп
"Мрачнее тучи": Пушков поставил Бербок на место после слов о России
Пушков: ставка Бербок на войну с Россией рассыпается на глазах