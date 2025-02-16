https://ria.ru/20250216/bastrykin-1999713459.html

Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении мигрантов во Владивостоке

Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении мигрантов во Владивостоке - РИА Новости, 16.02.2025

Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении мигрантов во Владивостоке

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по делу нападении группы мигрантов на жителя Приморского края, сообщает СК РФ. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T20:47:00+03:00

2025-02-16T20:47:00+03:00

2025-02-16T20:47:00+03:00

происшествия

россия

приморский край

владивосток

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988081644_0:258:1600:1158_1920x0_80_0_0_66a67f6826a42ed205b51cb19ffbc89a.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по делу нападении группы мигрантов на жителя Приморского края, сообщает СК РФ. Ранее в социальных медиа сообщалось, что во Владивостоке на улице Алеутской группа мигрантов напала на местного жителя. "Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУСК России по Приморскому краю Кузьмичеву Алексею Геннадьевичу представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что по данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю расследуется уголовное дело.

https://ria.ru/20250205/bastrykin-1997520012.html

https://ria.ru/20250127/banda-1995605051.html

россия

приморский край

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, приморский край, владивосток, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)