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Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении мигрантов во Владивостоке - РИА Новости, 16.02.2025
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20:47 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/bastrykin-1999713459.html
Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении мигрантов во Владивостоке
Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении мигрантов во Владивостоке - РИА Новости, 16.02.2025
Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении мигрантов во Владивостоке
Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по делу нападении группы мигрантов на жителя Приморского края, сообщает СК РФ. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T20:47:00+03:00
2025-02-16T20:47:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
владивосток
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по делу нападении группы мигрантов на жителя Приморского края, сообщает СК РФ. Ранее в социальных медиа сообщалось, что во Владивостоке на улице Алеутской группа мигрантов напала на местного жителя. "Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУСК России по Приморскому краю Кузьмичеву Алексею Геннадьевичу представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что по данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю расследуется уголовное дело.
https://ria.ru/20250205/bastrykin-1997520012.html
https://ria.ru/20250127/banda-1995605051.html
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происшествия, россия, приморский край, владивосток, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Приморский край, Владивосток, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении мигрантов во Владивостоке

Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении мигрантов на жителя Приморья

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по делу нападении группы мигрантов на жителя Приморского края, сообщает СК РФ.
Ранее в социальных медиа сообщалось, что во Владивостоке на улице Алеутской группа мигрантов напала на местного жителя.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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"Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУСК России по Приморскому краю Кузьмичеву Алексею Геннадьевичу представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что по данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю расследуется уголовное дело.
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
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ПроисшествияРоссияПриморский крайВладивостокАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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