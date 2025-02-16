https://ria.ru/20250216/bastrykin-1999713459.html
Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении мигрантов во Владивостоке
Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении мигрантов во Владивостоке - РИА Новости, 16.02.2025
Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении мигрантов во Владивостоке
Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по делу нападении группы мигрантов на жителя Приморского края, сообщает СК РФ. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T20:47:00+03:00
2025-02-16T20:47:00+03:00
2025-02-16T20:47:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
владивосток
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988081644_0:258:1600:1158_1920x0_80_0_0_66a67f6826a42ed205b51cb19ffbc89a.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по делу нападении группы мигрантов на жителя Приморского края, сообщает СК РФ. Ранее в социальных медиа сообщалось, что во Владивостоке на улице Алеутской группа мигрантов напала на местного жителя. "Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУСК России по Приморскому краю Кузьмичеву Алексею Геннадьевичу представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что по данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю расследуется уголовное дело.
https://ria.ru/20250205/bastrykin-1997520012.html
https://ria.ru/20250127/banda-1995605051.html
россия
приморский край
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988081644_0:30:1600:1230_1920x0_80_0_0_761abda34902242de35c905033787f63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, приморский край, владивосток, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Приморский край, Владивосток, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении мигрантов во Владивостоке
Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении мигрантов на жителя Приморья