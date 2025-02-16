https://ria.ru/20250216/avtoprobeg-1999699913.html
В Бейруте прошел автопробег в поддержку российских военных
В Бейруте прошел автопробег в поддержку российских военных - РИА Новости, 16.02.2025
В Бейруте прошел автопробег в поддержку российских военных
Автопробег, приуроченный к третьей годовщине начала российской специальной военной операции на Украине и Дню защитника Отечества, состоялся в Бейруте, передает... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T18:20:00+03:00
2025-02-16T18:20:00+03:00
2025-02-16T18:20:00+03:00
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БЕЙРУТ, 16 фев - РИА Новости. Автопробег, приуроченный к третьей годовщине начала российской специальной военной операции на Украине и Дню защитника Отечества, состоялся в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости. В акции в поддержку российских военнослужащих приняли участие более 30 автомобилей, украшенных российскими триколорами, которые проехали по центральным улицам города, привлекая внимание местных жителей и гостей столицы. Пешеходы с воодушевлением встречали колонну, фотографировали участников и поддерживали их приветственными возгласами. После автопробега участники акции собрались на митинг возле "Русского дома" в ливанской столице, где состоялся патриотический концерт. "Мероприятие стало ярким примером солидарности и уважения к историческим традициям России, а также напоминанием о важности защиты Отечества", - рассказали агентству в представительстве Россотрудничества в Ливане. Организаторами акции выступили Ассоциация выпускников РУДН в Ливане при поддержке посольства Российской Федерации в Ливанской Республике и "Русского дома" в Бейруте.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливан, россия, бейрут, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), рудн
Ливан, Россия, Бейрут, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), РУДН
В Бейруте прошел автопробег в поддержку российских военных
В Бейруте прошел автопробег, приуроченный к годовщине начала спецоперации