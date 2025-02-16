Рейтинг@Mail.ru
В Австрии призвали бороться с исламским терроризмом после нападения сирийца - РИА Новости, 16.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:00 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/avstriya-1999716499.html
В Австрии призвали бороться с исламским терроризмом после нападения сирийца
В Австрии призвали бороться с исламским терроризмом после нападения сирийца - РИА Новости, 16.02.2025
В Австрии призвали бороться с исламским терроризмом после нападения сирийца
Временно исполняющий обязанности канцлера Австрии Александр Шалленберг призвал жестко отреагировать на совершенное в субботу нападение с ножом в Филлахе и... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T21:00:00+03:00
2025-02-16T21:00:00+03:00
в мире
австрия
сирия
исламское государство*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/10/1999652750_0:163:1556:1038_1920x0_80_0_0_601d0970f1091028b70a6c4ea943a4ce.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности канцлера Австрии Александр Шалленберг призвал жестко отреагировать на совершенное в субботу нападение с ножом в Филлахе и бороться с исламистским терроризмом в стране. В субботу гражданин Сирии, законно находящийся в Австрии, совершил нападение с ножом в городе Филлах, в результате которого один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Водитель службы доставки еды сбил нападавшего, сириец был задержан. По данным правоохранителей, он придерживался радикальных исламистских взглядов и был связан с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство"* (ИГ*). "Не может быть и не будет никакой терпимости по отношению к этому жестокому преступлению, по отношению к исламистскому терроризму. Здесь будут действовать по всей строгости закона. Мы не должны допустить, чтобы такие преступники жили в нашем обществе, раскалывали его и подрывали наше единство. Ненависти, терроризму и экстремизму не место в нашем открытом плюралистическом обществе", - заявил Шалленберг в обращении, размещенном на его странице в социальной сети X. Ранее глава МВД Австрии Герхард Карнер призвал предоставить правоохранителям Австрии больше полномочий для проведения массовых проверок "особых целевых групп", к которым он отнес беженцев из Сирии и Афганистана.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20250213/proisshestviya-1999123030.html
https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998494910.html
австрия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/10/1999652750_0:0:1384:1038_1920x0_80_0_0_ec2ee4a74acab08b1df371f637ad410e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австрия, сирия, исламское государство*
В мире, Австрия, Сирия, Исламское государство*
В Австрии призвали бороться с исламским терроризмом после нападения сирийца

Врио канцлера Австрии призвал к жесткой реакции на нападение сирийца в Филлахе

© AP Photo / Wiesflecker/Kleine ZeitungМесто происшествия, где произошло нападение с ножом в австрийском городе Филлах
Место происшествия, где произошло нападение с ножом в австрийском городе Филлах - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Wiesflecker/Kleine Zeitung
Место происшествия, где произошло нападение с ножом в австрийском городе Филлах
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности канцлера Австрии Александр Шалленберг призвал жестко отреагировать на совершенное в субботу нападение с ножом в Филлахе и бороться с исламистским терроризмом в стране.
В субботу гражданин Сирии, законно находящийся в Австрии, совершил нападение с ножом в городе Филлах, в результате которого один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Водитель службы доставки еды сбил нападавшего, сириец был задержан. По данным правоохранителей, он придерживался радикальных исламистских взглядов и был связан с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство"* (ИГ*).
Место наезда автомобиля на толпу людей в Мюнхене. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Случаи наезда автомобилей на людей в общественных местах в 2024-2025 годах
13 февраля, 14:51
"Не может быть и не будет никакой терпимости по отношению к этому жестокому преступлению, по отношению к исламистскому терроризму. Здесь будут действовать по всей строгости закона. Мы не должны допустить, чтобы такие преступники жили в нашем обществе, раскалывали его и подрывали наше единство. Ненависти, терроризму и экстремизму не место в нашем открытом плюралистическом обществе", - заявил Шалленберг в обращении, размещенном на его странице в социальной сети X.
Ранее глава МВД Австрии Герхард Карнер призвал предоставить правоохранителям Австрии больше полномочий для проведения массовых проверок "особых целевых групп", к которым он отнес беженцев из Сирии и Афганистана.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Небензя призвал Запад отказаться от избирательности в борьбе с терроризмом
10 февраля, 20:11
 
В миреАвстрияСирияИсламское государство*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала