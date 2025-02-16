https://ria.ru/20250216/avstriya-1999716499.html

В Австрии призвали бороться с исламским терроризмом после нападения сирийца

В Австрии призвали бороться с исламским терроризмом после нападения сирийца - РИА Новости, 16.02.2025

В Австрии призвали бороться с исламским терроризмом после нападения сирийца

Временно исполняющий обязанности канцлера Австрии Александр Шалленберг призвал жестко отреагировать на совершенное в субботу нападение с ножом в Филлахе и... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T21:00:00+03:00

2025-02-16T21:00:00+03:00

2025-02-16T21:00:00+03:00

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности канцлера Австрии Александр Шалленберг призвал жестко отреагировать на совершенное в субботу нападение с ножом в Филлахе и бороться с исламистским терроризмом в стране. В субботу гражданин Сирии, законно находящийся в Австрии, совершил нападение с ножом в городе Филлах, в результате которого один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Водитель службы доставки еды сбил нападавшего, сириец был задержан. По данным правоохранителей, он придерживался радикальных исламистских взглядов и был связан с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство"* (ИГ*). "Не может быть и не будет никакой терпимости по отношению к этому жестокому преступлению, по отношению к исламистскому терроризму. Здесь будут действовать по всей строгости закона. Мы не должны допустить, чтобы такие преступники жили в нашем обществе, раскалывали его и подрывали наше единство. Ненависти, терроризму и экстремизму не место в нашем открытом плюралистическом обществе", - заявил Шалленберг в обращении, размещенном на его странице в социальной сети X. Ранее глава МВД Австрии Герхард Карнер призвал предоставить правоохранителям Австрии больше полномочий для проведения массовых проверок "особых целевых групп", к которым он отнес беженцев из Сирии и Афганистана.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20250213/proisshestviya-1999123030.html

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в мире, австрия, сирия, исламское государство*