В Австрии призвали бороться с исламским терроризмом после нападения сирийца
Врио канцлера Австрии призвал к жесткой реакции на нападение сирийца в Филлахе
© AP Photo / Wiesflecker/Kleine ZeitungМесто происшествия, где произошло нападение с ножом в австрийском городе Филлах
© AP Photo / Wiesflecker/Kleine Zeitung
Место происшествия, где произошло нападение с ножом в австрийском городе Филлах
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности канцлера Австрии Александр Шалленберг призвал жестко отреагировать на совершенное в субботу нападение с ножом в Филлахе и бороться с исламистским терроризмом в стране.
В субботу гражданин Сирии, законно находящийся в Австрии, совершил нападение с ножом в городе Филлах, в результате которого один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Водитель службы доставки еды сбил нападавшего, сириец был задержан. По данным правоохранителей, он придерживался радикальных исламистских взглядов и был связан с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство"* (ИГ*).
"Не может быть и не будет никакой терпимости по отношению к этому жестокому преступлению, по отношению к исламистскому терроризму. Здесь будут действовать по всей строгости закона. Мы не должны допустить, чтобы такие преступники жили в нашем обществе, раскалывали его и подрывали наше единство. Ненависти, терроризму и экстремизму не место в нашем открытом плюралистическом обществе", - заявил Шалленберг в обращении, размещенном на его странице в социальной сети X.
Ранее глава МВД Австрии Герхард Карнер призвал предоставить правоохранителям Австрии больше полномочий для проведения массовых проверок "особых целевых групп", к которым он отнес беженцев из Сирии и Афганистана.
* Террористическая организация, запрещенная в России