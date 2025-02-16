ВСУ обстреляли пять районов Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали 5 муниципалитетов Белгородской области, пострадавших нет
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 16 февраля 2025
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 16 февраля 2025
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БЕЛГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Пять приграничных районов региона подверглись ударам со стороны Украины, по предварительным данным, никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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"Ударам ВСУ подверглись сразу пять муниципалитетов. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка в результате прилёта снарядов повреждены остекление социального объекта и надворная постройка на территории частного домовладения. Село Муром трижды атаковано дронами", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Валуйском округе от ударов беспилотников в поселке Уразово и селе Шелаево повреждены по одному грузовому автомобилю. В Краснояружском районе дважды под обстрел попало село Теребрено. В результате прилета снарядов повреждены два частных дома, водонапорная башня и линия электропередачи — в селе временно отсутствует электро- и водоснабжение. В Борисовском районе в селе Байцуры дрон сдетонировал на территории недействующего предприятия, а в Белгородском районе в селе Черемошное в результате удара беспилотника пробита кровля частного дома, добавил он.
"Информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы приступят к работам после согласования с МО РФ", - отметил глава области.