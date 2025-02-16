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ВСУ обстреляли пять районов Белгородской области

ВСУ обстреляли пять районов Белгородской области - РИА Новости, 16.02.2025

ВСУ обстреляли пять районов Белгородской области

Пять приграничных районов региона подверглись ударам со стороны Украины, по предварительным данным, никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T20:25:00+03:00

2025-02-16T20:25:00+03:00

2025-02-16T20:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Пять приграничных районов региона подверглись ударам со стороны Украины, по предварительным данным, никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Ударам ВСУ подверглись сразу пять муниципалитетов. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка в результате прилёта снарядов повреждены остекление социального объекта и надворная постройка на территории частного домовладения. Село Муром трижды атаковано дронами", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Валуйском округе от ударов беспилотников в поселке Уразово и селе Шелаево повреждены по одному грузовому автомобилю. В Краснояружском районе дважды под обстрел попало село Теребрено. В результате прилета снарядов повреждены два частных дома, водонапорная башня и линия электропередачи — в селе временно отсутствует электро- и водоснабжение. В Борисовском районе в селе Байцуры дрон сдетонировал на территории недействующего предприятия, а в Белгородском районе в селе Черемошное в результате удара беспилотника пробита кровля частного дома, добавил он. "Информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы приступят к работам после согласования с МО РФ", - отметил глава области.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

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Наталья Макарова

происшествия, украина, белгородская область, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины