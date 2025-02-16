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ВСУ обстреляли пять районов Белгородской области - РИА Новости, 16.02.2025
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20:25 16.02.2025 (обновлено: 20:55 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/ataki-1999711157.html
ВСУ обстреляли пять районов Белгородской области
ВСУ обстреляли пять районов Белгородской области - РИА Новости, 16.02.2025
ВСУ обстреляли пять районов Белгородской области
Пять приграничных районов региона подверглись ударам со стороны Украины, по предварительным данным, никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T20:25:00+03:00
2025-02-16T20:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
белгородская область
муром
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Пять приграничных районов региона подверглись ударам со стороны Украины, по предварительным данным, никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Ударам ВСУ подверглись сразу пять муниципалитетов. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка в результате прилёта снарядов повреждены остекление социального объекта и надворная постройка на территории частного домовладения. Село Муром трижды атаковано дронами", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Валуйском округе от ударов беспилотников в поселке Уразово и селе Шелаево повреждены по одному грузовому автомобилю. В Краснояружском районе дважды под обстрел попало село Теребрено. В результате прилета снарядов повреждены два частных дома, водонапорная башня и линия электропередачи — в селе временно отсутствует электро- и водоснабжение. В Борисовском районе в селе Байцуры дрон сдетонировал на территории недействующего предприятия, а в Белгородском районе в селе Черемошное в результате удара беспилотника пробита кровля частного дома, добавил он. "Информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы приступят к работам после согласования с МО РФ", - отметил глава области.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
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происшествия, украина, белгородская область, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Белгородская область, Муром, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли пять районов Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали 5 муниципалитетов Белгородской области, пострадавших нет

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 16 февраля 2025
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 16 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 16 февраля 2025
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БЕЛГОРОД, 16 фев - РИА Новости. Пять приграничных районов региона подверглись ударам со стороны Украины, по предварительным данным, никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"Ударам ВСУ подверглись сразу пять муниципалитетов. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка в результате прилёта снарядов повреждены остекление социального объекта и надворная постройка на территории частного домовладения. Село Муром трижды атаковано дронами", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Валуйском округе от ударов беспилотников в поселке Уразово и селе Шелаево повреждены по одному грузовому автомобилю. В Краснояружском районе дважды под обстрел попало село Теребрено. В результате прилета снарядов повреждены два частных дома, водонапорная башня и линия электропередачи — в селе временно отсутствует электро- и водоснабжение. В Борисовском районе в селе Байцуры дрон сдетонировал на территории недействующего предприятия, а в Белгородском районе в селе Черемошное в результате удара беспилотника пробита кровля частного дома, добавил он.
"Информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы приступят к работам после согласования с МО РФ", - отметил глава области.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаБелгородская областьМуромВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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