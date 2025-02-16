https://ria.ru/20250216/armija-1999647197.html
Власти ДР Конго заявили, что вновь контролируют город Букаву
Власти ДР Конго заявили, что вновь контролируют город Букаву - РИА Новости, 16.02.2025
Власти ДР Конго заявили, что вновь контролируют город Букаву
Канцелярия президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди сообщила, что конголезская армия вместе с лояльными ей силами вновь контролирует... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T09:45:00+03:00
2025-02-16T09:45:00+03:00
2025-02-16T10:23:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Канцелярия президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди сообщила, что конголезская армия вместе с лояльными ей силами вновь контролирует административный центр восточной провинции Южное Киву, куда ранее вошли повстанцы из движения M23.В пятницу агентство Франс Пресс передавало со ссылкой на источники в области безопасности и гуманитарной деятельности, что повстанцы движения М23 и военные Руанды вошли в Букаву."Город Букаву, куда на короткое время вторглись террористы M23, контролируется конголезской армией и доблестными (формированиями самообороны - ред.) "Вазалендо", - сообщает канцелярия на своей странице в соцсети X после совещания президента ДР Конго по ситуации в области безопасности на востоке страны.Как пишет конголезский портал Actualite, ситуация остается напряженной в Букаву, где в ряде районов наблюдается хаос: в субботу местами периодически раздавались выстрелы и продолжались грабежи.Позднее представитель M23 заявил агентству Рейтер, что его члены по-прежнему находятся в городе. Несколько очевидцев также сообщили агентству, что видели повстанцев в центре Букаву.После провала посреднических усилий под эгидой Анголы повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго. Руанда все обвинения отрицает.Повстанцы в конце января объявили о захвате города Гома, столицы провинции Северное Киву. Затем их отряды начали продвигаться в направлении Букаву.МИД РФ ранее заявил, что Россия обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.
https://ria.ru/20250128/povstantsy-1995973477.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, руанда, демократическая республика конго, василий небензя, оон
В мире, Россия, Руанда, Демократическая Республика Конго, Василий Небензя, ООН
Власти ДР Конго заявили, что вновь контролируют город Букаву
Власти ДР Конго заявили, что контролируют город Букаву, куда входили повстанцы
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Канцелярия президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди сообщила, что конголезская армия вместе с лояльными ей силами вновь контролирует административный центр восточной провинции Южное Киву, куда ранее вошли повстанцы из движения M23.
В пятницу агентство Франс Пресс передавало со ссылкой на источники в области безопасности и гуманитарной деятельности, что повстанцы движения М23 и военные Руанды
вошли в Букаву.
"Город Букаву, куда на короткое время вторглись террористы M23, контролируется конголезской армией и доблестными (формированиями самообороны - ред.) "Вазалендо", - сообщает канцелярия на своей странице в соцсети X после совещания президента ДР Конго по ситуации в области безопасности на востоке страны.
Как пишет конголезский портал Actualite, ситуация остается напряженной в Букаву, где в ряде районов наблюдается хаос: в субботу местами периодически раздавались выстрелы и продолжались грабежи.
Позднее представитель M23 заявил агентству Рейтер, что его члены по-прежнему находятся в городе. Несколько очевидцев также сообщили агентству, что видели повстанцев в центре Букаву.
После провала посреднических усилий под эгидой Анголы
повстанческое движение М23 в последние недели возобновило наступление на востоке ДРК. Власти республики обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев и призывают ее вывести войска из Демократической Республики Конго
. Руанда все обвинения отрицает.
Повстанцы в конце января объявили о захвате города Гома, столицы провинции Северное Киву. Затем их отряды начали продвигаться в направлении Букаву.
МИД РФ ранее заявил, что Россия
обеспокоена эскалацией ситуации на востоке ДР Конго, призывает к незамедлительному прекращению боевых действий и возобновлению переговорного процесса. Постпред РФ при ООН Василий Небензя
подчеркивал, что Россия "глубоко озабочена" эскалацией конфликта в ДР Конго со стороны повстанцев из движения М23 и осуждает ее.