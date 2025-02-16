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В Иркутске новорожденному провели операцию с помощью ангиографа - РИА Новости, 16.02.2025
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Наука
 
18:16 16.02.2025 (обновлено: 20:20 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/angiograf-1999699361.html
В Иркутске новорожденному провели операцию с помощью ангиографа
В Иркутске новорожденному провели операцию с помощью ангиографа - РИА Новости, 16.02.2025
В Иркутске новорожденному провели операцию с помощью ангиографа
Врачи в Иркутске с помощью высокотехнологичного оборудования - ангиографа, провели операцию новорожденному со сложным пороком сердца, сообщает главный врач... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T18:16:00+03:00
2025-02-16T20:20:00+03:00
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ИРКУТСК, 16 фев - РИА Новости. Врачи в Иркутске с помощью высокотехнологичного оборудования - ангиографа, провели операцию новорожденному со сложным пороком сердца, сообщает главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов. Иркутские врачи спасли жизнь новорожденному малышу. В его спасении участвовали специалисты нескольких медучреждений региона. Ребенку помогли появиться на свет в областном перинатальном центре Иркутской областной клинической больницы. Он родился с патологиями пищеварительной системы и врожденным пороком сердца, включающим в себя несколько анатомических дефектов. Операцию на пищеварительной системе провели врачи Ивано-Матренинской детской клинической больницы. Для коррекции порока сердца малыша перевезли в Иркутскую областную детскую клиническую больницу. 16-дневный ребенок поступил с малым весом, гипоксией и низкой сатурацией. Операцию провел хирург Максим Ширкин. "Впервые в Иркутской области выполнили стентирование выводного отдела правого желудочка. Ювелирная процедура, каких в регионе никогда не проводилось. Хирургическое вмешательство проводилось с помощью высокотехнологичного ангиографа. Без разрезов, через прокол в несколько миллиметров", - написал Козлов в Telegram-канале. Он отметил что сейчас ребенок находится в отделении реанимации. Он стабилизирован, питается и самостоятельно дышит. Для полного устранения патологии ребенку предстоит еще одна операция. Для того чтобы она прошла успешно, малышу нужно набрать вес и окрепнуть.
https://ria.ru/20250213/vrachi-1999012542.html
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В Иркутске новорожденному провели операцию с помощью ангиографа

В Иркутске новорожденного с пороком сердца прооперировали с помощью ангиографа

© Doctor Yura/TelegramВрачи в Иркутске с помощью ангиографа провели операцию новорожденному со сложным пороком сердца
Врачи в Иркутске с помощью ангиографа провели операцию новорожденному со сложным пороком сердца - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Doctor Yura/Telegram
Врачи в Иркутске с помощью ангиографа провели операцию новорожденному со сложным пороком сердца
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ИРКУТСК, 16 фев - РИА Новости. Врачи в Иркутске с помощью высокотехнологичного оборудования - ангиографа, провели операцию новорожденному со сложным пороком сердца, сообщает главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов.
Иркутские врачи спасли жизнь новорожденному малышу. В его спасении участвовали специалисты нескольких медучреждений региона. Ребенку помогли появиться на свет в областном перинатальном центре Иркутской областной клинической больницы. Он родился с патологиями пищеварительной системы и врожденным пороком сердца, включающим в себя несколько анатомических дефектов. Операцию на пищеварительной системе провели врачи Ивано-Матренинской детской клинической больницы. Для коррекции порока сердца малыша перевезли в Иркутскую областную детскую клиническую больницу. 16-дневный ребенок поступил с малым весом, гипоксией и низкой сатурацией. Операцию провел хирург Максим Ширкин.
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Он отметил что сейчас ребенок находится в отделении реанимации. Он стабилизирован, питается и самостоятельно дышит. Для полного устранения патологии ребенку предстоит еще одна операция. Для того чтобы она прошла успешно, малышу нужно набрать вес и окрепнуть.
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