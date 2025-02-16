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В ООН разрешили вице-премьеру Афганистана лечиться за рубежом - РИА Новости, 16.02.2025
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22:31 16.02.2025
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В ООН разрешили вице-премьеру Афганистана лечиться за рубежом
В ООН разрешили вице-премьеру Афганистана лечиться за рубежом - РИА Новости, 16.02.2025
В ООН разрешили вице-премьеру Афганистана лечиться за рубежом
Комитет Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по санкциям снял запрет на перемещение по миру на 23 дня для вице-премьера Афганистана Абдула Гани... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T22:31:00+03:00
2025-02-16T22:31:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Комитет Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по санкциям снял запрет на перемещение по миру на 23 дня для вице-премьера Афганистана Абдула Гани Барадара, сообщил в воскресенье новостной портал Tolo news. В заявлении комитета говорится, что "целью этого освобождения является поездка Барадара в Доху для прохождения там лечения". В документе упоминается, что это исключение было сделано в соответствии с резолюцией 1988 и действует с 9 февраля по 3 марта 2025 года. "Седьмого февраля 2025 года комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1988, утвердил исключение из запрета на поездки для Абдула Гани Барадара в связи с его визитом в Доху (Катар), с 9 февраля 2025 года по 3 марта 2025 года - на медицинское лечение", - цитирует издание выдержку из документа. В заявлении также говорится, что главе Центрального банка Афганистана было предоставлено разрешение на трехдневную поездку в Россию. Это освобождение было предоставлено в связи с его визитом в Екатеринбург для участия в Уральском форуме по кибербезопасности в финансах, запланированном на 19-21 февраля. Ранее в этом году комитет СБ ООН по санкциям разрешил поездки за рубеж трем должностным лицам Исламского эмирата, включая глав министерств внутренних дел, иностранных дел и по делам хаджа и религии, отмечает Tolo news.
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в мире, афганистан, доха, катар, оон
В мире, Афганистан, Доха, Катар, ООН
В ООН разрешили вице-премьеру Афганистана лечиться за рубежом

Tolo news: комитет СБ ООН разрешил вице-премьеру Афганистана лечиться за рубежом

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Комитет Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по санкциям снял запрет на перемещение по миру на 23 дня для вице-премьера Афганистана Абдула Гани Барадара, сообщил в воскресенье новостной портал Tolo news.
В заявлении комитета говорится, что "целью этого освобождения является поездка Барадара в Доху для прохождения там лечения". В документе упоминается, что это исключение было сделано в соответствии с резолюцией 1988 и действует с 9 февраля по 3 марта 2025 года.
«
"Седьмого февраля 2025 года комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1988, утвердил исключение из запрета на поездки для Абдула Гани Барадара в связи с его визитом в Доху (Катар), с 9 февраля 2025 года по 3 марта 2025 года - на медицинское лечение", - цитирует издание выдержку из документа.
В заявлении также говорится, что главе Центрального банка Афганистана было предоставлено разрешение на трехдневную поездку в Россию. Это освобождение было предоставлено в связи с его визитом в Екатеринбург для участия в Уральском форуме по кибербезопасности в финансах, запланированном на 19-21 февраля.
Ранее в этом году комитет СБ ООН по санкциям разрешил поездки за рубеж трем должностным лицам Исламского эмирата, включая глав министерств внутренних дел, иностранных дел и по делам хаджа и религии, отмечает Tolo news.
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