В ООН разрешили вице-премьеру Афганистана лечиться за рубежом
Tolo news: комитет СБ ООН разрешил вице-премьеру Афганистана лечиться за рубежом
Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Комитет Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по санкциям снял запрет на перемещение по миру на 23 дня для вице-премьера Афганистана Абдула Гани Барадара, сообщил в воскресенье новостной портал Tolo news.
В заявлении комитета говорится, что "целью этого освобождения является поездка Барадара в Доху для прохождения там лечения". В документе упоминается, что это исключение было сделано в соответствии с резолюцией 1988 и действует с 9 февраля по 3 марта 2025 года.
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"Седьмого февраля 2025 года комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1988, утвердил исключение из запрета на поездки для Абдула Гани Барадара в связи с его визитом в Доху (Катар), с 9 февраля 2025 года по 3 марта 2025 года - на медицинское лечение", - цитирует издание выдержку из документа.
В заявлении также говорится, что главе Центрального банка Афганистана было предоставлено разрешение на трехдневную поездку в Россию. Это освобождение было предоставлено в связи с его визитом в Екатеринбург для участия в Уральском форуме по кибербезопасности в финансах, запланированном на 19-21 февраля.
Ранее в этом году комитет СБ ООН по санкциям разрешил поездки за рубеж трем должностным лицам Исламского эмирата, включая глав министерств внутренних дел, иностранных дел и по делам хаджа и религии, отмечает Tolo news.
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