https://ria.ru/20250216/afganistan-1999723960.html

В ООН разрешили вице-премьеру Афганистана лечиться за рубежом

В ООН разрешили вице-премьеру Афганистана лечиться за рубежом - РИА Новости, 16.02.2025

В ООН разрешили вице-премьеру Афганистана лечиться за рубежом

Комитет Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по санкциям снял запрет на перемещение по миру на 23 дня для вице-премьера Афганистана Абдула Гани... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T22:31:00+03:00

2025-02-16T22:31:00+03:00

2025-02-16T22:31:00+03:00

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Комитет Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по санкциям снял запрет на перемещение по миру на 23 дня для вице-премьера Афганистана Абдула Гани Барадара, сообщил в воскресенье новостной портал Tolo news. В заявлении комитета говорится, что "целью этого освобождения является поездка Барадара в Доху для прохождения там лечения". В документе упоминается, что это исключение было сделано в соответствии с резолюцией 1988 и действует с 9 февраля по 3 марта 2025 года. "Седьмого февраля 2025 года комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1988, утвердил исключение из запрета на поездки для Абдула Гани Барадара в связи с его визитом в Доху (Катар), с 9 февраля 2025 года по 3 марта 2025 года - на медицинское лечение", - цитирует издание выдержку из документа. В заявлении также говорится, что главе Центрального банка Афганистана было предоставлено разрешение на трехдневную поездку в Россию. Это освобождение было предоставлено в связи с его визитом в Екатеринбург для участия в Уральском форуме по кибербезопасности в финансах, запланированном на 19-21 февраля. Ранее в этом году комитет СБ ООН по санкциям разрешил поездки за рубеж трем должностным лицам Исламского эмирата, включая глав министерств внутренних дел, иностранных дел и по делам хаджа и религии, отмечает Tolo news.

https://ria.ru/20241123/taliban-1985347321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, афганистан, доха, катар, оон