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В немецкой АДГ заявили, что хотят хороших отношений с Россией
В немецкой АДГ заявили, что хотят хороших отношений с Россией - РИА Новости, 16.02.2025
В немецкой АДГ заявили, что хотят хороших отношений с Россией
Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) хочет установления "очень хороших отношений" с Россией, заявила сопредседатель политсилы и кандидат в... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T08:44:00+03:00
2025-02-16T08:44:00+03:00
2025-02-16T15:11:00+03:00
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альтернатива для германии (партия)
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) хочет установления "очень хороших отношений" с Россией, заявила сопредседатель политсилы и кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель в интервью газете Bild."Мы хотим очень хороших отношений с нашими европейскими соседями. <...> Но мы также хотим и очень хороших отношений с крупными державами. К ним относится Россия. <...> Что мы хотим — так это прекратить политику санкций, которая в первую очередь вредит нашей стране. У нас самые высокие цены на энергоносители в мире. Мы больше не конкурентоспособны", — сказала она.Вайдель отметила, что последние три года Германия "закручивала спираль эскалации" в отношении Москвы вербальными нападками, а также финансово и через поставки оружия Киеву.Согласно последнему опросу телеканала ZDF, рейтинг АдГ перед досрочными выборами в бундестаг 23 февраля составляет 20%, партия находится на втором месте по популярности.АдГ последовательно выступает за восстановление отношений с Россией. Так, партия включила в свою предвыборную программу требование немедленной отмены санкций против Москвы и восстановления "Северных потоков". В документе отмечается, что Россия десятилетиями была надежным поставщиком и гарантом доступного энергоснабжения Германии.Кроме того, в программе партии указано, что АдГ планирует развивать экономическое сотрудничество с ЕАЭС.
https://ria.ru/20250216/evropa-1999632737.html
https://ria.ru/20250215/germanija-1999564290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, альтернатива для германии (партия), в мире, германия
Россия, Альтернатива для Германии (партия), В мире, Германия
В немецкой АДГ заявили, что хотят хороших отношений с Россией
Вайдель: АДГ стремится к хорошим отношениям с Россией и снятию санкций
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) хочет установления "очень хороших отношений" с Россией, заявила сопредседатель политсилы и кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель в интервью газете Bild.
«
"Мы хотим очень хороших отношений с нашими европейскими соседями. <...> Но мы также хотим и очень хороших отношений с крупными державами. К ним относится Россия. <...> Что мы хотим — так это прекратить политику санкций, которая в первую очередь вредит нашей стране. У нас самые высокие цены на энергоносители в мире. Мы больше не конкурентоспособны", — сказала она.
Вайдель отметила, что последние три года Германия "закручивала спираль эскалации" в отношении Москвы вербальными нападками, а также финансово и через поставки оружия Киеву.
Согласно последнему опросу телеканала ZDF, рейтинг АдГ перед досрочными выборами в бундестаг 23 февраля составляет 20%, партия находится на втором месте по популярности.
АдГ последовательно выступает за восстановление отношений с Россией. Так, партия включила в свою предвыборную программу требование немедленной отмены санкций против Москвы и восстановления "Северных потоков". В документе отмечается, что Россия десятилетиями была надежным поставщиком и гарантом доступного энергоснабжения Германии.
Кроме того, в программе партии указано, что АдГ планирует развивать экономическое сотрудничество с ЕАЭС.