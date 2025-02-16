В Абхазии подсчитали все бюллетени первого тура президентских выборов
Гунба набрал 46,38% голосов в первом туре выборов президента в Абхазии
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты Абхазии, временно исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба голосует на досрочных выборах президента Абхазии
Кандидат в президенты Абхазии, временно исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба голосует на досрочных выборах президента Абхазии. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 16 фев — РИА Новости. Политик Бадра Гунба занимает первое место на выборах президента Абхазии, набирая более 46%, заявил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан после подсчета всех бюллетеней.
«
"На выборах президента Абхазии лидирует Бадра Гунба с 46,38%, вторым идет Адгур Ардзинба с 36,92%", — сказал он.
Маршан также сообщил, что на третьем месте экс-глава Контрольной палаты республики Роберт Аршба с 7,53%, затем идут бывший торгпред Абхазии в России Олег Барциц с 4,4% и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал (один процент).
Второй тур выборов пройдет 1 марта.
Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 65 процентов
15 февраля, 21:20