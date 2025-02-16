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В Абхазии подсчитали все бюллетени первого тура президентских выборов - РИА Новости, 16.02.2025
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12:19 16.02.2025 (обновлено: 13:30 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/abkhaziya-1999659642.html
В Абхазии подсчитали все бюллетени первого тура президентских выборов
В Абхазии подсчитали все бюллетени первого тура президентских выборов - РИА Новости, 16.02.2025
В Абхазии подсчитали все бюллетени первого тура президентских выборов
Политик Бадра Гунба занимает первое место на выборах президента Абхазии, набирая более 46%, заявил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан после подсчета... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T12:19:00+03:00
2025-02-16T13:30:00+03:00
абхазия
президентские выборы в абхазии
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СУХУМ, 16 фев — РИА Новости. Политик Бадра Гунба занимает первое место на выборах президента Абхазии, набирая более 46%, заявил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан после подсчета всех бюллетеней.&quot;На выборах президента Абхазии лидирует Бадра Гунба с 46,38%, вторым идет Адгур Ардзинба с 36,92%&quot;, — сказал он.Маршан также сообщил, что на третьем месте экс-глава Контрольной палаты республики Роберт Аршба с 7,53%, затем идут бывший торгпред Абхазии в России Олег Барциц с 4,4% и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал (один процент).Второй тур выборов пройдет 1 марта.По данным ЦИК, для проведения первого тура голосования оборудовали 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России — в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек.
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абхазия, президентские выборы в абхазии
Абхазия, Президентские выборы в Абхазии
В Абхазии подсчитали все бюллетени первого тура президентских выборов

Гунба набрал 46,38% голосов в первом туре выборов президента в Абхазии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты Абхазии, временно исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба голосует на досрочных выборах президента Абхазии
Кандидат в президенты Абхазии, временно исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба голосует на досрочных выборах президента Абхазии - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кандидат в президенты Абхазии, временно исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба голосует на досрочных выборах президента Абхазии. Архивное фото
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СУХУМ, 16 фев — РИА Новости. Политик Бадра Гунба занимает первое место на выборах президента Абхазии, набирая более 46%, заявил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан после подсчета всех бюллетеней.
«

"На выборах президента Абхазии лидирует Бадра Гунба с 46,38%, вторым идет Адгур Ардзинба с 36,92%", — сказал он.

Маршан также сообщил, что на третьем месте экс-глава Контрольной палаты республики Роберт Аршба с 7,53%, затем идут бывший торгпред Абхазии в России Олег Барциц с 4,4% и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал (один процент).
Второй тур выборов пройдет 1 марта.
По данным ЦИК, для проведения первого тура голосования оборудовали 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России — в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек.
Досрочные президентские выборы в Абхазии - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 65 процентов
15 февраля, 21:20
 
АбхазияПрезидентские выборы в Абхазии
 
 
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