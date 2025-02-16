https://ria.ru/20250216/abkhaziya-1999659642.html

В Абхазии подсчитали все бюллетени первого тура президентских выборов

В Абхазии подсчитали все бюллетени первого тура президентских выборов - РИА Новости, 16.02.2025

В Абхазии подсчитали все бюллетени первого тура президентских выборов

Политик Бадра Гунба занимает первое место на выборах президента Абхазии, набирая более 46%, заявил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан после подсчета... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T12:19:00+03:00

2025-02-16T12:19:00+03:00

2025-02-16T13:30:00+03:00

абхазия

президентские выборы в абхазии

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СУХУМ, 16 фев — РИА Новости. Политик Бадра Гунба занимает первое место на выборах президента Абхазии, набирая более 46%, заявил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан после подсчета всех бюллетеней."На выборах президента Абхазии лидирует Бадра Гунба с 46,38%, вторым идет Адгур Ардзинба с 36,92%", — сказал он.Маршан также сообщил, что на третьем месте экс-глава Контрольной палаты республики Роберт Аршба с 7,53%, затем идут бывший торгпред Абхазии в России Олег Барциц с 4,4% и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал (один процент).Второй тур выборов пройдет 1 марта.По данным ЦИК, для проведения первого тура голосования оборудовали 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России — в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек.

https://ria.ru/20250215/abkhaziya-1999617814.html

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Максим Зубков

абхазия, президентские выборы в абхазии