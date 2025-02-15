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В "Гранд сервис экспресс" рассказали о новых правилах перевозки животных
В "Гранд сервис экспресс" рассказали о новых правилах перевозки животных - РИА Новости, 15.02.2025
В "Гранд сервис экспресс" рассказали о новых правилах перевозки животных
Новые правила перевозки животных по России в поездах компании "Гранд сервис экспресс" начнут действовать с 15 мая, рассказали в компании. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T16:43:00+03:00
2025-02-15T16:43:00+03:00
2025-02-15T16:44:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Новые правила перевозки животных по России в поездах компании "Гранд сервис экспресс" начнут действовать с 15 мая, рассказали в компании. "Гранд Сервис Экспресс" уточняет правила перевозки животных. Новые правила начнут действовать с 15 мая. Главные изменения коснулись правил провоза животных при выкупе купе или СВ. Оформление перевозочного документа по-прежнему не требуется, но теперь можно взять больше животных – на каждый проездной документ не более двух мелких животных в переноске (-ах), не более одного крупного животного", - пояснили в компании. В "Гранд сервис экспресс" отметили, что такие изменения упростят путешествие семьям. Так, семейная пара, путешествующая в СВ, сможет взять с собой собаку или даже двух. А семья из четырех человек сможет взять с собой животных в купе. В ГСЭ добавили, что мелких животных с оформлением перевозочного документа, как и раньше, можно провозить одного или двух. Однако теперь не обязательно помещать двух животных в одну переноску. Можно взять две переноски, главное, чтобы суммарный размер переносок по сумме трех измерений не превышал 180 сантиметров.
https://ria.ru/20250101/rzhd-1992205012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, гранд сервис экспресс
Новости - Туризм, Россия, Гранд Сервис Экспресс
В "Гранд сервис экспресс" рассказали о новых правилах перевозки животных
Новые правила перевозки животных по РФ в поездах ГСЭ начнут действовать с 15 мая
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Новые правила перевозки животных по России в поездах компании "Гранд сервис экспресс" начнут действовать с 15 мая, рассказали в компании.
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"Гранд Сервис Экспресс
" уточняет правила перевозки животных. Новые правила начнут действовать с 15 мая. Главные изменения коснулись правил провоза животных при выкупе купе или СВ. Оформление перевозочного документа по-прежнему не требуется, но теперь можно взять больше животных – на каждый проездной документ не более двух мелких животных в переноске (-ах), не более одного крупного животного", - пояснили в компании.
В "Гранд сервис экспресс" отметили, что такие изменения упростят путешествие семьям. Так, семейная пара, путешествующая в СВ, сможет взять с собой собаку или даже двух. А семья из четырех человек сможет взять с собой животных в купе.
В ГСЭ добавили, что мелких животных с оформлением перевозочного документа, как и раньше, можно провозить одного или двух. Однако теперь не обязательно помещать двух животных в одну переноску. Можно взять две переноски, главное, чтобы суммарный размер переносок по сумме трех измерений не превышал 180 сантиметров.