https://ria.ru/20250215/zhivotnye-1999586625.html

В "Гранд сервис экспресс" рассказали о новых правилах перевозки животных

В "Гранд сервис экспресс" рассказали о новых правилах перевозки животных - РИА Новости, 15.02.2025

В "Гранд сервис экспресс" рассказали о новых правилах перевозки животных

Новые правила перевозки животных по России в поездах компании "Гранд сервис экспресс" начнут действовать с 15 мая, рассказали в компании. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T16:43:00+03:00

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новости - туризм

россия

гранд сервис экспресс

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Новые правила перевозки животных по России в поездах компании "Гранд сервис экспресс" начнут действовать с 15 мая, рассказали в компании. "Гранд Сервис Экспресс" уточняет правила перевозки животных. Новые правила начнут действовать с 15 мая. Главные изменения коснулись правил провоза животных при выкупе купе или СВ. Оформление перевозочного документа по-прежнему не требуется, но теперь можно взять больше животных – на каждый проездной документ не более двух мелких животных в переноске (-ах), не более одного крупного животного", - пояснили в компании. В "Гранд сервис экспресс" отметили, что такие изменения упростят путешествие семьям. Так, семейная пара, путешествующая в СВ, сможет взять с собой собаку или даже двух. А семья из четырех человек сможет взять с собой животных в купе. В ГСЭ добавили, что мелких животных с оформлением перевозочного документа, как и раньше, можно провозить одного или двух. Однако теперь не обязательно помещать двух животных в одну переноску. Можно взять две переноски, главное, чтобы суммарный размер переносок по сумме трех измерений не превышал 180 сантиметров.

https://ria.ru/20250101/rzhd-1992205012.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, россия, гранд сервис экспресс