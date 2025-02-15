https://ria.ru/20250215/zemletryasenie-1999525712.html

Турчак поручил обследовать социально значимые объекты после землетрясения

Турчак поручил обследовать социально значимые объекты после землетрясения - РИА Новости, 15.02.2025

Турчак поручил обследовать социально значимые объекты после землетрясения

Глава Республики Алтай Андрей Турчак написал в своём Telegram-канале, что поручил обследовать социально значимые и строящиеся объекты региона после... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T06:59:00+03:00

2025-02-15T06:59:00+03:00

2025-02-15T06:59:00+03:00

происшествия

республика алтай

кош-агачский район

алтайский край

андрей турчак

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАРНАУЛ, 15 фев – РИА Новости. Глава Республики Алтай Андрей Турчак написал в своём Telegram-канале, что поручил обследовать социально значимые и строящиеся объекты региона после землетрясения. "В Республике произошло землетрясение 6,4 балла. Ощущалось во всех районах и ближайших регионах. По предварительным данным МЧС, эпицентр в Кош-Агачском районе, информации о пострадавших нет. Строительному блоку и муниципалитетам необходимо совместно со спасателями провести детальную проверку состояния социально значимых и строящихся объектов во всех районах", - написал Турчак. Ранее сообщалось, что землетрясение случилось в 4:48 по московскому времени. Как сообщили в главке МЧС по Алтайскому краю, жителями ощущались толчки в Заринской, Бийской, Белокурихинской зонах и в Барнауле.

https://ria.ru/20250215/zemletryasenie-1999525534.html

республика алтай

кош-агачский район

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, республика алтай, кош-агачский район, алтайский край, андрей турчак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)