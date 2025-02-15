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Турчак поручил обследовать социально значимые объекты после землетрясения - РИА Новости, 15.02.2025
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06:59 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/zemletryasenie-1999525712.html
Турчак поручил обследовать социально значимые объекты после землетрясения
Турчак поручил обследовать социально значимые объекты после землетрясения - РИА Новости, 15.02.2025
Турчак поручил обследовать социально значимые объекты после землетрясения
Глава Республики Алтай Андрей Турчак написал в своём Telegram-канале, что поручил обследовать социально значимые и строящиеся объекты региона после... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T06:59:00+03:00
2025-02-15T06:59:00+03:00
происшествия
республика алтай
кош-агачский район
алтайский край
андрей турчак
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 15 фев – РИА Новости. Глава Республики Алтай Андрей Турчак написал в своём Telegram-канале, что поручил обследовать социально значимые и строящиеся объекты региона после землетрясения. "В Республике произошло землетрясение 6,4 балла. Ощущалось во всех районах и ближайших регионах. По предварительным данным МЧС, эпицентр в Кош-Агачском районе, информации о пострадавших нет. Строительному блоку и муниципалитетам необходимо совместно со спасателями провести детальную проверку состояния социально значимых и строящихся объектов во всех районах", - написал Турчак. Ранее сообщалось, что землетрясение случилось в 4:48 по московскому времени. Как сообщили в главке МЧС по Алтайскому краю, жителями ощущались толчки в Заринской, Бийской, Белокурихинской зонах и в Барнауле.
https://ria.ru/20250215/zemletryasenie-1999525534.html
республика алтай
кош-агачский район
алтайский край
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происшествия, республика алтай, кош-агачский район, алтайский край, андрей турчак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Алтай, Кош-Агачский район, Алтайский край, Андрей Турчак, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Турчак поручил обследовать социально значимые объекты после землетрясения

В Республике Алтай после землетрясения обследуют социальные объекты

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБарнаул
Барнаул - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БАРНАУЛ, 15 фев – РИА Новости. Глава Республики Алтай Андрей Турчак написал в своём Telegram-канале, что поручил обследовать социально значимые и строящиеся объекты региона после землетрясения.
"В Республике произошло землетрясение 6,4 балла. Ощущалось во всех районах и ближайших регионах. По предварительным данным МЧС, эпицентр в Кош-Агачском районе, информации о пострадавших нет. Строительному блоку и муниципалитетам необходимо совместно со спасателями провести детальную проверку состояния социально значимых и строящихся объектов во всех районах", - написал Турчак.
Ранее сообщалось, что землетрясение случилось в 4:48 по московскому времени. Как сообщили в главке МЧС по Алтайскому краю, жителями ощущались толчки в Заринской, Бийской, Белокурихинской зонах и в Барнауле.
Кемерово - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
В Кемерово ощутили толчки от землетрясения в Горном Алтае
06:58
 
ПроисшествияРеспублика АлтайКош-Агачский районАлтайский крайАндрей ТурчакМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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