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В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,4 - РИА Новости, 15.02.2025
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05:31 15.02.2025 (обновлено: 16:03 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/zemletryasenie-1999521899.html
В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,4
В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,4 - РИА Новости, 15.02.2025
В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,4
В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла в эпицентре, рассказали в главке МЧС по региону. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T05:31:00+03:00
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происшествия
барнаул
монголия
россия
землетрясение
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БАРНАУЛ, 15 фев — РИА Новости. В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла в эпицентре, рассказали в главке МЧС по региону."В 8:48 (4:48 мск) произошло землетрясение в Кош-Агачском районе. Населением ощущались подземные толчки. Силою в эпицентре 6,4. &lt;...&gt; Информация уточняется. &lt;...&gt; На территории Алтайского края жителями ощущались толчки по восточной части края (Заринская, Бийская, Белокурихинская зоны, г. Барнаул)", — отметили в ведомстве.Как передает журналист РИА Новости, небольшие толчки ощущались и в Барнауле. Другой корреспондент агентства подчеркнул, что толчки отмечались также в Кемерово и Новокузнецке.Ранее об этом природном явлении на границе с Монголией сообщал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, магнитуда там составила 5,8.
https://ria.ru/20250214/aljaska-1999291207.html
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происшествия, барнаул, монголия, россия, землетрясение
Происшествия, Барнаул, Монголия, Россия, Землетрясение
В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,4

Землетрясение в Республике Алтай было силой в 6,4 балла в эпицентре

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 15 фев — РИА Новости. В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла в эпицентре, рассказали в главке МЧС по региону.
"В 8:48 (4:48 мск) произошло землетрясение в Кош-Агачском районе. Населением ощущались подземные толчки. Силою в эпицентре 6,4. <...> Информация уточняется. <...> На территории Алтайского края жителями ощущались толчки по восточной части края (Заринская, Бийская, Белокурихинская зоны, г. Барнаул)", — отметили в ведомстве.
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Как передает журналист РИА Новости, небольшие толчки ощущались и в Барнауле. Другой корреспондент агентства подчеркнул, что толчки отмечались также в Кемерово и Новокузнецке.
Ранее об этом природном явлении на границе с Монголией сообщал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, магнитуда там составила 5,8.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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