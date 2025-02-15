https://ria.ru/20250215/zemletryasenie-1999521899.html

В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,4

В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,4 - РИА Новости, 15.02.2025

В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,4

В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла в эпицентре, рассказали в главке МЧС по региону. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T05:31:00+03:00

2025-02-15T05:31:00+03:00

2025-02-15T16:03:00+03:00

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БАРНАУЛ, 15 фев — РИА Новости. В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла в эпицентре, рассказали в главке МЧС по региону."В 8:48 (4:48 мск) произошло землетрясение в Кош-Агачском районе. Населением ощущались подземные толчки. Силою в эпицентре 6,4. <...> Информация уточняется. <...> На территории Алтайского края жителями ощущались толчки по восточной части края (Заринская, Бийская, Белокурихинская зоны, г. Барнаул)", — отметили в ведомстве.Как передает журналист РИА Новости, небольшие толчки ощущались и в Барнауле. Другой корреспондент агентства подчеркнул, что толчки отмечались также в Кемерово и Новокузнецке.Ранее об этом природном явлении на границе с Монголией сообщал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, магнитуда там составила 5,8.

https://ria.ru/20250214/aljaska-1999291207.html

https://ria.ru/20250214/zemletryasenie-1999506955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, барнаул, монголия, россия, землетрясение