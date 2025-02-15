В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,4
Землетрясение в Республике Алтай было силой в 6,4 балла в эпицентре
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 15 фев — РИА Новости. В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла в эпицентре, рассказали в главке МЧС по региону.
"В 8:48 (4:48 мск) произошло землетрясение в Кош-Агачском районе. Населением ощущались подземные толчки. Силою в эпицентре 6,4. <...> Информация уточняется. <...> На территории Алтайского края жителями ощущались толчки по восточной части края (Заринская, Бийская, Белокурихинская зоны, г. Барнаул)", — отметили в ведомстве.
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Как передает журналист РИА Новости, небольшие толчки ощущались и в Барнауле. Другой корреспондент агентства подчеркнул, что толчки отмечались также в Кемерово и Новокузнецке.
Ранее об этом природном явлении на границе с Монголией сообщал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, магнитуда там составила 5,8.
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