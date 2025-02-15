https://ria.ru/20250215/zemletryasenie-1999520772.html
На границе России и Монголии произошло землетрясение
На границе России и Монголии произошло землетрясение - РИА Новости, 15.02.2025
На границе России и Монголии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 баллов зафиксировано на границе России и Монголии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T05:11:00+03:00
2025-02-15T05:11:00+03:00
2025-02-15T05:18:00+03:00
россия
монголия
республика алтай
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
происшествия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 баллов зафиксировано на границе России и Монголии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземный толчок был зафиксирован в 01.48 по времени UTC (04.48 мск) в 26 километрах к юго-западу от села Республики Алтай Кош-Агач с населением 5700 человек. Очаг залегал на глубине одного километра. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.Как передаёт корреспондент РИА Новости, землетрясение почувствовалось на верхних этажах многоэтажек в Новосибирске: качались шторы и комнатные цветы.
https://ria.ru/20250214/zemletryasenie-1999506955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, монголия, республика алтай, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), происшествия
Россия, Монголия, Республика Алтай, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), Происшествия
На границе России и Монголии произошло землетрясение
На границе России и Монголии произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла