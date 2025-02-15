https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999619655.html

Зеленский отказал Вэнсу в подписании соглашения о доступе США к ресурсам

Зеленский отказал Вэнсу в подписании соглашения о доступе США к ресурсам - РИА Новости, 15.02.2025

Зеленский отказал Вэнсу в подписании соглашения о доступе США к ресурсам

Владимир Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе США к полезным ископаемым на Украине. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T21:53:00+03:00

2025-02-15T21:53:00+03:00

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сша

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в мире

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кит келлог

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе США к полезным ископаемым на Украине.Накануне газета Washington Post, ссылаясь на конгрессменов, сообщала, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. По информации издания, Зеленский отказался."Соглашение подписывается на уровне министров, но я как президент буду иметь влияние на качество этого документа. Поэтому я не дал министрам подписать это соглашение. Потому что оно не готово, не готово защитить нас и наши интересы", - заявил Зеленский в ходе общения с прессой на Мюнхенской конференции. Трансляция мероприятия велась на официальном Youtube-канале Зеленского.Как утверждает Зеленский, соглашение должно подразумевать под собой возможность инвестировать в экономику Украины и возможность получить прибыль от этих инвестиций в обмен на гарантии безопасности. В текущей версии документа, по его словам, таких положений нет.В ответ на уточняющий вопрос, что же было не так с предложенным командой Вэнса документом, Зеленский заявил, что подписание такого документа "не в интересах суверенной Украины".В Мюнхене с 14 по 16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. В форуме принимают участие Зеленский и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Также в рамках конференции состоится встреча глав МИД G7.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. Сам же Зеленский заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины.

https://ria.ru/20250215/rada-1999551205.html

https://ria.ru/20250214/zelenskiy-1999493844.html

https://ria.ru/20250213/ssha-1999002797.html

сша

украина

мюнхен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, украина, мюнхенская конференция по безопасности, в мире, мюнхен, владимир зеленский, кит келлог, дональд трамп