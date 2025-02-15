Зеленский отказал Вэнсу в подписании соглашения о доступе США к ресурсам
Зеленский заявил, что отказал США в подписании соглашения о полезных ископаемых
© AP Photo / Matthias SchraderВладимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
© AP Photo / Matthias Schrader
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе США к полезным ископаемым на Украине.
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"Соглашение подписывается на уровне министров, но я как президент буду иметь влияние на качество этого документа. Поэтому я не дал министрам подписать это соглашение. Потому что оно не готово, не готово защитить нас и наши интересы", - заявил Зеленский в ходе общения с прессой на Мюнхенской конференции. Трансляция мероприятия велась на официальном Youtube-канале Зеленского.
Как утверждает Зеленский, соглашение должно подразумевать под собой возможность инвестировать в экономику Украины и возможность получить прибыль от этих инвестиций в обмен на гарантии безопасности. В текущей версии документа, по его словам, таких положений нет.
В ответ на уточняющий вопрос, что же было не так с предложенным командой Вэнса документом, Зеленский заявил, что подписание такого документа "не в интересах суверенной Украины".
В Мюнхене с 14 по 16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. В форуме принимают участие Зеленский и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Также в рамках конференции состоится встреча глав МИД G7.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. Сам же Зеленский заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины.
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