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Зеленский отказал Вэнсу в подписании соглашения о доступе США к ресурсам - РИА Новости, 15.02.2025
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21:53 15.02.2025 (обновлено: 21:57 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999619655.html
Зеленский отказал Вэнсу в подписании соглашения о доступе США к ресурсам
Зеленский отказал Вэнсу в подписании соглашения о доступе США к ресурсам - РИА Новости, 15.02.2025
Зеленский отказал Вэнсу в подписании соглашения о доступе США к ресурсам
Владимир Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе США к полезным ископаемым на Украине. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T21:53:00+03:00
2025-02-15T21:57:00+03:00
сша
украина
мюнхенская конференция по безопасности
в мире
мюнхен
владимир зеленский
кит келлог
дональд трамп
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе США к полезным ископаемым на Украине.Накануне газета Washington Post, ссылаясь на конгрессменов, сообщала, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. По информации издания, Зеленский отказался."Соглашение подписывается на уровне министров, но я как президент буду иметь влияние на качество этого документа. Поэтому я не дал министрам подписать это соглашение. Потому что оно не готово, не готово защитить нас и наши интересы", - заявил Зеленский в ходе общения с прессой на Мюнхенской конференции. Трансляция мероприятия велась на официальном Youtube-канале Зеленского.Как утверждает Зеленский, соглашение должно подразумевать под собой возможность инвестировать в экономику Украины и возможность получить прибыль от этих инвестиций в обмен на гарантии безопасности. В текущей версии документа, по его словам, таких положений нет.В ответ на уточняющий вопрос, что же было не так с предложенным командой Вэнса документом, Зеленский заявил, что подписание такого документа "не в интересах суверенной Украины".В Мюнхене с 14 по 16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. В форуме принимают участие Зеленский и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Также в рамках конференции состоится встреча глав МИД G7.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. Сам же Зеленский заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины.
https://ria.ru/20250215/rada-1999551205.html
https://ria.ru/20250214/zelenskiy-1999493844.html
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сша
украина
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сша, украина, мюнхенская конференция по безопасности, в мире, мюнхен, владимир зеленский, кит келлог, дональд трамп
США, Украина, Мюнхенская конференция по безопасности, В мире, Мюнхен, Владимир Зеленский, Кит Келлог, Дональд Трамп
Зеленский отказал Вэнсу в подписании соглашения о доступе США к ресурсам

Зеленский заявил, что отказал США в подписании соглашения о полезных ископаемых

© AP Photo / Matthias SchraderВладимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе США к полезным ископаемым на Украине.
Накануне газета Washington Post, ссылаясь на конгрессменов, сообщала, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. По информации издания, Зеленский отказался.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
США требуют от Киева жесткого договора по ресурсам, заявил депутат Рады
Вчера, 11:51
«
"Соглашение подписывается на уровне министров, но я как президент буду иметь влияние на качество этого документа. Поэтому я не дал министрам подписать это соглашение. Потому что оно не готово, не готово защитить нас и наши интересы", - заявил Зеленский в ходе общения с прессой на Мюнхенской конференции. Трансляция мероприятия велась на официальном Youtube-канале Зеленского.
Как утверждает Зеленский, соглашение должно подразумевать под собой возможность инвестировать в экономику Украины и возможность получить прибыль от этих инвестиций в обмен на гарантии безопасности. В текущей версии документа, по его словам, таких положений нет.
В ответ на уточняющий вопрос, что же было не так с предложенным командой Вэнса документом, Зеленский заявил, что подписание такого документа "не в интересах суверенной Украины".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
СМИ: Зеленский отказался передать США права на минеральные ресурсы Украины
14 февраля, 20:53
В Мюнхене с 14 по 16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. В форуме принимают участие Зеленский и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Также в рамках конференции состоится встреча глав МИД G7.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. Сам же Зеленский заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
США наконец-то сделали Зеленскому по-настоящему больно
13 февраля, 08:00
 
СШАУкраинаМюнхенская конференция по безопасностиВ миреМюнхенВладимир ЗеленскийКит КеллогДональд Трамп
 
 
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