https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999573857.html

Зеленский хочет создать другое НАТО

Зеленский хочет создать другое НАТО - РИА Новости, 15.02.2025

Зеленский хочет создать другое НАТО

Владимир Зеленский на фоне критики властей США в адрес Европы заявил, что не откажется от членства Украины в НАТО, при этом в отсутствие реальной перспективы... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T14:54:00+03:00

2025-02-15T14:54:00+03:00

2025-02-15T16:04:00+03:00

в мире

нато

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белоруссия

мюнхенская конференция по безопасности

сша

европа

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский на фоне критики властей США в адрес Европы заявил, что не откажется от членства Украины в НАТО, при этом в отсутствие реальной перспективы вступления в альянс он начинает придумывать замену в виде "другого НАТО", границы которого проходили бы по востоку Украины, Белоруссии, балтийских стран и Финляндии."Я не сниму членство Украины в НАТО с повестки дня... Мы верим, что основой любых гарантий безопасности (для Украины - ред.) должно стать членство в НАТО. А если не оно, то условия, которые позволяют нам построить другое НАТО прямо здесь, на Украине... Мое предложение - украинская восточная граница, белорусская восточная граница, восточные границы балтийских стран и восточная граница Финляндии имеют самые сильные линии безопасности", - заявил Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции. Трансляция его речи велась на сайте конференции.Кроме того, Зеленский также призвал Европу стать самодостаточной и объединиться, заявив, что ее будущее должно зависеть от нее самой.В пятницу вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии. При этом на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте он отмечал, что Европа остается ключевым союзником США, а НАТО - важнейшим военным альянсом, но подчеркивал, что необходимо усиление вклада европейских членов альянса.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет возражений в связи с заявлениями главы Пентагона Пита Хегсета о маловероятности членства Украины в НАТО. По словам Трампа, бывший президент США Джо Байден совершил ошибку, когда заявил, что Украина может присоединиться к НАТО, что в результате привело к эскалации конфликта.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что его разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

https://ria.ru/20250214/nato-1999416790.html

https://ria.ru/20250214/ssha-1999416241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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