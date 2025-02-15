Рейтинг@Mail.ru
Зеленский обиделся на вежливый характер диалога России и США - РИА Новости, 15.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:02 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/zelenskij-1999620300.html
Зеленский обиделся на вежливый характер диалога России и США
Зеленский обиделся на вежливый характер диалога России и США - РИА Новости, 15.02.2025
Зеленский обиделся на вежливый характер диалога России и США
Владимир Зеленский заявил, что не рад вежливому характеру диалога России и США. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T22:02:00+03:00
2025-02-15T22:02:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
мюнхенская конференция по безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926571_0:46:3071:1773_1920x0_80_0_0_95abf164ea3af43e83428994526a3a95.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не рад вежливому характеру диалога России и США. "Если диалог будет в такой вежливой манере, которую сейчас демонстрируют США по отношению к России, то мы не очень рады этому, будем честны, но это жизнь", - заявил Зеленский в ходе общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция мероприятия велась на официальном Youtube-канале Зеленского. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Ранее Путин отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
https://ria.ru/20250213/tramp-1999251670.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926571_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_71fefd910ccdb9d4cea1655805532f0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности
Зеленский обиделся на вежливый характер диалога России и США

Зеленский заявил, что не рад вежливой манере, которую США демонстрируют к России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не рад вежливому характеру диалога России и США.
«
"Если диалог будет в такой вежливой манере, которую сейчас демонстрируют США по отношению к России, то мы не очень рады этому, будем честны, но это жизнь", - заявил Зеленский в ходе общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция мероприятия велась на официальном Youtube-канале Зеленского.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
Ранее Путин отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Трамп обозначил место встречи представителей России, США и Украины
13 февраля, 23:40
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампМюнхенская конференция по безопасности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала