Зеленский обиделся на вежливый характер диалога России и США
Зеленский заявил, что не рад вежливой манере, которую США демонстрируют к России
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не рад вежливому характеру диалога России и США.
«
"Если диалог будет в такой вежливой манере, которую сейчас демонстрируют США по отношению к России, то мы не очень рады этому, будем честны, но это жизнь", - заявил Зеленский в ходе общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция мероприятия велась на официальном Youtube-канале Зеленского.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
Ранее Путин отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
Трамп обозначил место встречи представителей России, США и Украины
13 февраля, 23:40