https://ria.ru/20250215/zelenskij-1999620300.html

Зеленский обиделся на вежливый характер диалога России и США

Зеленский обиделся на вежливый характер диалога России и США - РИА Новости, 15.02.2025

Зеленский обиделся на вежливый характер диалога России и США

Владимир Зеленский заявил, что не рад вежливому характеру диалога России и США. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T22:02:00+03:00

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2025-02-15T22:02:00+03:00

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владимир путин

дональд трамп

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не рад вежливому характеру диалога России и США. "Если диалог будет в такой вежливой манере, которую сейчас демонстрируют США по отношению к России, то мы не очень рады этому, будем честны, но это жизнь", - заявил Зеленский в ходе общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция мероприятия велась на официальном Youtube-канале Зеленского. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Ранее Путин отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

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Наталья Макарова

в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности