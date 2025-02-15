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Зеленский вновь пожаловался на телефонный звонок Трампа Путину
Зеленский вновь пожаловался на телефонный звонок Трампа Путину - РИА Новости, 15.02.2025
Зеленский вновь пожаловался на телефонный звонок Трампа Путину
Владимир Зеленский продолжает жаловаться, что американский лидер Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину раньше, чем ему, на этот раз... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T15:14:00+03:00
2025-02-15T15:14:00+03:00
2025-02-15T15:37:00+03:00
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владимир зеленский
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский продолжает жаловаться, что американский лидер Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину раньше, чем ему, на этот раз переживания были озвучены на конференции по безопасности в Мюнхене. "Это было в тот день, когда у него (Трампа - ред.) были телефонные звонки с Путиным и со мной. Сначала с ним (Путиным - ред.), а затем с нами... Я не очень счастлив. Но я думаю, что было бы опаснее, если бы первая встреча была с Путиным, а потом с Украиной", - сказал Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности. В среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Позже Трамп провел телефонный разговор с Зеленским.
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в мире, россия, мюнхен, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Россия, Мюнхен, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мюнхенская конференция по безопасности
Зеленский вновь пожаловался на телефонный звонок Трампа Путину
Зеленский пожаловался, что Трамп позвонил Путину раньше, чем ему