https://ria.ru/20250215/zelenskij-1999575742.html

Зеленский вновь пожаловался на телефонный звонок Трампа Путину

Зеленский вновь пожаловался на телефонный звонок Трампа Путину - РИА Новости, 15.02.2025

Зеленский вновь пожаловался на телефонный звонок Трампа Путину

Владимир Зеленский продолжает жаловаться, что американский лидер Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину раньше, чем ему, на этот раз... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T15:14:00+03:00

2025-02-15T15:14:00+03:00

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мюнхен

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владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский продолжает жаловаться, что американский лидер Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину раньше, чем ему, на этот раз переживания были озвучены на конференции по безопасности в Мюнхене. "Это было в тот день, когда у него (Трампа - ред.) были телефонные звонки с Путиным и со мной. Сначала с ним (Путиным - ред.), а затем с нами... Я не очень счастлив. Но я думаю, что было бы опаснее, если бы первая встреча была с Путиным, а потом с Украиной", - сказал Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности. В среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Позже Трамп провел телефонный разговор с Зеленским.

https://ria.ru/20250213/tramp-1999248647.html

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в мире, россия, мюнхен, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, мюнхенская конференция по безопасности