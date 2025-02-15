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Зеленский заявил, что украинцы не хотят выборов - РИА Новости, 15.02.2025
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14:28 15.02.2025 (обновлено: 14:29 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/zelenskij-1999570557.html
Зеленский заявил, что украинцы не хотят выборов
Зеленский заявил, что украинцы не хотят выборов - РИА Новости, 15.02.2025
Зеленский заявил, что украинцы не хотят выборов
Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек в мае 2024 года, на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что "украинцы не хотят выборов", а тем, кто на... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T14:28:00+03:00
2025-02-15T14:29:00+03:00
в мире
украина
россия
мюнхен
владимир зеленский
владимир путин
верховная рада украины
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек в мае 2024 года, на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что "украинцы не хотят выборов", а тем, кто на них надеется, предложил "выбрать другое гражданство". Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". "Украинцы не хотят выборов... Если кому-то не нравится, они могут выбрать другое гражданство", - заявил Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция его речи велась на сайте конференции. Ранее Зеленский в интервью изданию Guardian перечислял причины, по которым на Украине не надо проводить выборы, в частности, указал он, это вопросы безопасности, возможности обеспечить голосование для военнослужащих, а также тех, кто находится на контролируемых РФ территориях или за границей. Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20250103/zelenskiy-1992375536.html
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в мире, украина, россия, мюнхен, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, Россия, Мюнхен, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Мюнхенская конференция по безопасности
Зеленский заявил, что украинцы не хотят выборов

Зеленский предложил украинцам, надеющимся на выборы, выбрать другое гражданство

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек в мае 2024 года, на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что "украинцы не хотят выборов", а тем, кто на них надеется, предложил "выбрать другое гражданство".
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
«
"Украинцы не хотят выборов... Если кому-то не нравится, они могут выбрать другое гражданство", - заявил Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция его речи велась на сайте конференции.
Ранее Зеленский в интервью изданию Guardian перечислял причины, по которым на Украине не надо проводить выборы, в частности, указал он, это вопросы безопасности, возможности обеспечить голосование для военнослужащих, а также тех, кто находится на контролируемых РФ территориях или за границей.
Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
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В миреУкраинаРоссияМюнхенВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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