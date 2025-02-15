https://ria.ru/20250215/zelenskij-1999570557.html

Зеленский заявил, что украинцы не хотят выборов

Зеленский заявил, что украинцы не хотят выборов - РИА Новости, 15.02.2025

Зеленский заявил, что украинцы не хотят выборов

Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек в мае 2024 года, на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что "украинцы не хотят выборов", а тем, кто на... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T14:28:00+03:00

2025-02-15T14:28:00+03:00

2025-02-15T14:29:00+03:00

в мире

украина

россия

мюнхен

владимир зеленский

владимир путин

верховная рада украины

мюнхенская конференция по безопасности

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871541774_0:121:3072:1848_1920x0_80_0_0_02fa1fbb3d9bf05b316514c171b15265.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек в мае 2024 года, на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что "украинцы не хотят выборов", а тем, кто на них надеется, предложил "выбрать другое гражданство". Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". "Украинцы не хотят выборов... Если кому-то не нравится, они могут выбрать другое гражданство", - заявил Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция его речи велась на сайте конференции. Ранее Зеленский в интервью изданию Guardian перечислял причины, по которым на Украине не надо проводить выборы, в частности, указал он, это вопросы безопасности, возможности обеспечить голосование для военнослужащих, а также тех, кто находится на контролируемых РФ территориях или за границей. Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20250103/zelenskiy-1992375536.html

украина

россия

мюнхен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, мюнхен, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины, мюнхенская конференция по безопасности