Зеленский заявил, что украинцы не хотят выборов
Зеленский предложил украинцам, надеющимся на выборы, выбрать другое гражданство
© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек в мае 2024 года, на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что "украинцы не хотят выборов", а тем, кто на них надеется, предложил "выбрать другое гражданство".
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
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"Украинцы не хотят выборов... Если кому-то не нравится, они могут выбрать другое гражданство", - заявил Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляция его речи велась на сайте конференции.
Ранее Зеленский в интервью изданию Guardian перечислял причины, по которым на Украине не надо проводить выборы, в частности, указал он, это вопросы безопасности, возможности обеспечить голосование для военнослужащих, а также тех, кто находится на контролируемых РФ территориях или за границей.
Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".