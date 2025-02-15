https://ria.ru/20250215/zelenskij-1999511793.html

Зеленский встретился с генсеком НАТО Рютте

Зеленский встретился с генсеком НАТО Рютте - РИА Новости, 15.02.2025

Зеленский встретился с генсеком НАТО Рютте

Владимир Зеленский встретился с генсеком НАТО Марком Рютте на полях Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе встречи обсуждались нужды Киева в артиллерии, РИА Новости, 15.02.2025

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский встретился с генсеком НАТО Марком Рютте на полях Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе встречи обсуждались нужды Киева в артиллерии, говорится в заявлении офиса Зеленского. Согласно публикации на сайте офиса, Зеленский и Рютте обсудили координацию со странами-членами НАТО для "формирования общей позиции" по окончании украинского конфликта. "Обсудили оборонные нужды украинских военных, в частности, в артиллерии", - говорится в заявлении офиса Зеленского. В ходе встречи с Рютте Зеленский также указал, что одним из условий окончания конфликта на Украине должны быть "надежные гарантии безопасности", добавили в его офисе. Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20250214/zelenskiy-1999405803.html

https://ria.ru/20250215/zaharova-1999507300.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, марк рютте, сергей лавров, нато, мюнхенская конференция по безопасности