Рейтинг@Mail.ru
Зеленский встретился с генсеком НАТО Рютте - РИА Новости, 15.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:17 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/zelenskij-1999511793.html
Зеленский встретился с генсеком НАТО Рютте
Зеленский встретился с генсеком НАТО Рютте - РИА Новости, 15.02.2025
Зеленский встретился с генсеком НАТО Рютте
Владимир Зеленский встретился с генсеком НАТО Марком Рютте на полях Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе встречи обсуждались нужды Киева в артиллерии, РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T01:17:00+03:00
2025-02-15T01:17:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
марк рютте
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871541774_0:121:3072:1848_1920x0_80_0_0_02fa1fbb3d9bf05b316514c171b15265.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский встретился с генсеком НАТО Марком Рютте на полях Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе встречи обсуждались нужды Киева в артиллерии, говорится в заявлении офиса Зеленского. Согласно публикации на сайте офиса, Зеленский и Рютте обсудили координацию со странами-членами НАТО для "формирования общей позиции" по окончании украинского конфликта. "Обсудили оборонные нужды украинских военных, в частности, в артиллерии", - говорится в заявлении офиса Зеленского. В ходе встречи с Рютте Зеленский также указал, что одним из условий окончания конфликта на Украине должны быть "надежные гарантии безопасности", добавили в его офисе. Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20250214/zelenskiy-1999405803.html
https://ria.ru/20250215/zaharova-1999507300.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0d/1871541774_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a2f76ae35be5ce71a4e9ecdac88bca0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, марк рютте, сергей лавров, нато, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Марк Рютте, Сергей Лавров, НАТО, Мюнхенская конференция по безопасности
Зеленский встретился с генсеком НАТО Рютте

Зеленский обсудил с генсеком НАТО Рютте нужды Киева в артиллерии

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский встретился с генсеком НАТО Марком Рютте на полях Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе встречи обсуждались нужды Киева в артиллерии, говорится в заявлении офиса Зеленского.
Согласно публикации на сайте офиса, Зеленский и Рютте обсудили координацию со странами-членами НАТО для "формирования общей позиции" по окончании украинского конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Зеленский выступил с наглым требованием после заявления Трампа
Вчера, 15:09
"Обсудили оборонные нужды украинских военных, в частности, в артиллерии", - говорится в заявлении офиса Зеленского.
В ходе встречи с Рютте Зеленский также указал, что одним из условий окончания конфликта на Украине должны быть "надежные гарантии безопасности", добавили в его офисе.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Захарова высмеяла странное поведение Зеленского в Мюнхене
00:00
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийМарк РюттеСергей ЛавровНАТОМюнхенская конференция по безопасности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала