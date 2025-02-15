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В Николаевской области пострадало административное здание - РИА Новости, 15.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:59 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/zdanie-1999544207.html
В Николаевской области пострадало административное здание
В Николаевской области пострадало административное здание - РИА Новости, 15.02.2025
В Николаевской области пострадало административное здание
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким утверждает, что в результате взрывов получило повреждения административное здание в Николаевской... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T09:59:00+03:00
2025-02-15T09:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
николаевская область
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким утверждает, что в результате взрывов получило повреждения административное здание в Николаевской области. "(В области - ред.)... повреждены котельная, станция очистки воды, админздание", - написал Ким в Telegram-канале.
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николаевская область
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область
В Николаевской области пострадало административное здание

Глава Николаевской ОВА Ким заявил о повреждении административного здания

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким утверждает, что в результате взрывов получило повреждения административное здание в Николаевской области.
"(В области - ред.)... повреждены котельная, станция очистки воды, админздание", - написал Ким в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская область
 
 
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