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В Николаевской области пострадало административное здание
В Николаевской области пострадало административное здание - РИА Новости, 15.02.2025
В Николаевской области пострадало административное здание
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким утверждает, что в результате взрывов получило повреждения административное здание в Николаевской... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T09:59:00+03:00
2025-02-15T09:59:00+03:00
2025-02-15T09:59:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким утверждает, что в результате взрывов получило повреждения административное здание в Николаевской области. "(В области - ред.)... повреждены котельная, станция очистки воды, админздание", - написал Ким в Telegram-канале.
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николаевская область
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область
В Николаевской области пострадало административное здание
Глава Николаевской ОВА Ким заявил о повреждении административного здания