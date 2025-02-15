https://ria.ru/20250215/zdanie-1999544207.html

В Николаевской области пострадало административное здание

В Николаевской области пострадало административное здание - РИА Новости, 15.02.2025

В Николаевской области пострадало административное здание

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким утверждает, что в результате взрывов получило повреждения административное здание в Николаевской... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T09:59:00+03:00

2025-02-15T09:59:00+03:00

2025-02-15T09:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

николаевская область

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким утверждает, что в результате взрывов получило повреждения административное здание в Николаевской области. "(В области - ред.)... повреждены котельная, станция очистки воды, админздание", - написал Ким в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250212/sklad-1998784841.html

николаевская область

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николаевская область