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Защита просила отменить пожизненный приговор майору Евсюкову - РИА Новости, 15.02.2025
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07:36 15.02.2025 (обновлено: 14:37 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/zaschita-1999528171.html
Защита просила отменить пожизненный приговор майору Евсюкову
Защита просила отменить пожизненный приговор майору Евсюкову - РИА Новости, 15.02.2025
Защита просила отменить пожизненный приговор майору Евсюкову
Защита бывшего майора Дениса Евсюкова, пожизненно осужденного после стрельбы в московском супермаркете, хотела отменить приговор, ссылаясь на нарушения, которые РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T07:36:00+03:00
2025-02-15T14:37:00+03:00
происшествия
москва
денис евсюков
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Защита бывшего майора Дениса Евсюкова, пожизненно осужденного после стрельбы в московском супермаркете, хотела отменить приговор, ссылаясь на нарушения, которые касаются в том числе простреленного ботинка одного из пострадавших. Об этом стало известно из судебных документов по делу, которые изучило РИА Новости. В апреле 2009 года Евсюков в состоянии опьянения открыл стрельбу в супермаркете "Остров" на юге Москвы. Погибли двое человек, более 20 признаны потерпевшими. После этого последовали кадровые отставки в рядах милиции. Один из представителей защиты еще в 2010 году указывал на необходимость приговор "отменить, уголовное дело направить на новое судебное разбирательство". Среди причин — показания потерпевшего, который заявлял в суде о ранении в ногу у гаражей. По словам защиты, пострадавший выбросил свой ботинок, поврежденный пулей, поэтому есть основания полагать, что отверстия в нем могли появиться не от выстрела Евсюкова, а от любого другого. А выданные потерпевшим гильзы и пуля, как утверждал адвокат, могли быть найдены им у торгового центра. Однако Верховный суд оставил приговор в силе. Евсюков может просить об УДО, лишь отсидев 25 лет.
https://ria.ru/20210708/kompensatsiya-1740485482.html
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происшествия, москва, денис евсюков
Происшествия, Москва, Денис Евсюков
Защита просила отменить пожизненный приговор майору Евсюкову

Защита просила отменить пожизненный приговор майору Евсюкову из-за ботинка

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкДенис Евсюков
Денис Евсюков - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Денис Евсюков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Защита бывшего майора Дениса Евсюкова, пожизненно осужденного после стрельбы в московском супермаркете, хотела отменить приговор, ссылаясь на нарушения, которые касаются в том числе простреленного ботинка одного из пострадавших. Об этом стало известно из судебных документов по делу, которые изучило РИА Новости.
В апреле 2009 года Евсюков в состоянии опьянения открыл стрельбу в супермаркете "Остров" на юге Москвы. Погибли двое человек, более 20 признаны потерпевшими. После этого последовали кадровые отставки в рядах милиции.
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Один из представителей защиты еще в 2010 году указывал на необходимость приговор "отменить, уголовное дело направить на новое судебное разбирательство". Среди причин — показания потерпевшего, который заявлял в суде о ранении в ногу у гаражей.
По словам защиты, пострадавший выбросил свой ботинок, поврежденный пулей, поэтому есть основания полагать, что отверстия в нем могли появиться не от выстрела Евсюкова, а от любого другого. А выданные потерпевшим гильзы и пуля, как утверждал адвокат, могли быть найдены им у торгового центра.
Однако Верховный суд оставил приговор в силе. Евсюков может просить об УДО, лишь отсидев 25 лет.
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