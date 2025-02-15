https://ria.ru/20250215/zalozhniki-1999547956.html
В секторе Газа освободили россиянина Труфанова
В секторе Газа освободили россиянина Труфанова - РИА Новости, 15.02.2025
В секторе Газа освободили россиянина Труфанова
Палестинские движения передали троих заложников, включая россиянина Александра Труфанова, Международному комитету Красного Креста (МККК), процесс состоялся в... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T11:08:00+03:00
2025-02-15T11:08:00+03:00
2025-02-15T14:00:00+03:00
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КАИР, 15 фев — РИА Новости. Палестинские движения передали троих заложников, включая россиянина Александра Труфанова, Международному комитету Красного Креста (МККК), процесс состоялся в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа около дома покойного лидера ХАМАС Яхьи Синвара, трансляцию вел телеканал Al Jazeera.Три заложника, в том числе Труфанов, сели в автомобили МККК и направились в сторону Израиля. ЦАХАЛ подтвердила, что их передали военным еврейского государства.В пятницу бригады "Аль-Кудс" (военное крыло группировки "Исламский джихад") объявили, что решили освободить Труфанова 15 февраля в рамках шестой партии первого этапа сделки по обмену. Палестинское движение ХАМАС уточнило, что, помимо россиянина, в субботу освободят еще двух заложников, у одного из которых есть гражданство США.Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила и одобрила список заложников, которых палестинские группировки освободят из плена 15 февраля.В свою очередь, офис по делам пленных в ХАМАС сообщил, что Израиль должен освободить в субботу 369 палестинских заключенных, 333 из которых арестовали в секторе Газа после 7 октября 2023 года.Палестинцы похитили Александра Труфанова, его мать Елену Труфанову, бабушку Ирину Татти и невесту Сафир Коэн утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит. Всего в тот день с юга Израиля в Газу вывезли более 250 заложников. В конце ноября 2023 года Елену, Ирину и Сафир освободили при первой сделке по прекращению огня в секторе Газа. Это во многом стало возможным благодаря усилиям российской стороны.С 19 января Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных.
https://ria.ru/20250211/zalozhnik-1998561827.html
https://ria.ru/20250209/izrail-1997949098.html
https://ria.ru/20250211/hamas-1998733361.html
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Кадры передачи заложников, включая россиянина Труфанова, в Хан-Юнисе
Передача трех заложников, включая россиянина Труфанова, началась в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, процесс транслируется по телевидению.
2025-02-15T11:08
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PT0M36S
РИА Новости
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сектор газа, в мире, россия, израиль, хамас
Сектор Газа, В мире, Россия, Израиль, ХАМАС
В секторе Газа освободили россиянина Труфанова
В секторе Газа освободили трех заложников, включая россиянина Труфанова
КАИР, 15 фев — РИА Новости. Палестинские движения передали троих заложников, включая россиянина Александра Труфанова, Международному комитету Красного Креста (МККК), процесс состоялся в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа около дома покойного лидера ХАМАС Яхьи Синвара, трансляцию вел телеканал Al Jazeera.
Три заложника, в том числе Труфанов, сели в автомобили МККК
и направились в сторону Израиля
. ЦАХАЛ подтвердила, что их передали военным еврейского государства.
В пятницу бригады "Аль-Кудс" (военное крыло группировки "Исламский джихад
") объявили, что решили освободить Труфанова 15 февраля в рамках шестой партии первого этапа сделки по обмену. Палестинское движение ХАМАС
уточнило, что, помимо россиянина, в субботу освободят еще двух заложников, у одного из которых есть гражданство США
.
Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху
подтвердила и одобрила список заложников, которых палестинские группировки освободят из плена 15 февраля.
В свою очередь, офис по делам пленных в ХАМАС сообщил, что Израиль должен освободить в субботу 369 палестинских заключенных, 333 из которых арестовали в секторе Газа после 7 октября 2023 года.
Палестинцы похитили Александра Труфанова, его мать Елену Труфанову, бабушку Ирину Татти и невесту Сафир Коэн утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир Оз на юге Израиля. Во время атаки ХАМАС глава семьи Труфановых, отец Александра, был убит. Всего в тот день с юга Израиля в Газу вывезли более 250 заложников.
В конце ноября 2023 года Елену, Ирину и Сафир освободили при первой сделке по прекращению огня в секторе Газа. Это во многом стало возможным благодаря усилиям российской стороны.
С 19 января Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных.