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Захарова заявила, что одевается только в отечественное - РИА Новости, 15.02.2025
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18:46 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/zaharova-1999601909.html
Захарова заявила, что одевается только в отечественное
Захарова заявила, что одевается только в отечественное - РИА Новости, 15.02.2025
Захарова заявила, что одевается только в отечественное
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла обвинения итальянского журналиста о своем шоппинге в Дубае и заявила, что одевается только в... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T18:46:00+03:00
2025-02-15T18:46:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев-РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла обвинения итальянского журналиста о своем шоппинге в Дубае и заявила, что одевается только в отечественное. "Наш вчерашний комментарий из брифинга о немыслимой речи президента Италии Серджо Маттареллы, в которой он сравнил Россию с Третьим рейхом, попал в цель: местных русофобов "разорвало", - написала она в своем Telegram-канале. По ее словам, издание Corriere della Sera перешло на личности, процитировала колумниста издания Паоло Валентино, заявившего, что "с февраля 2022 года Мария Захарова попала в менее гламурный список - список российских персоналий под санкциями, которым закрыт въезд в западные страны и счета которых за рубежом заморожены. С тех пор она всё же всегда в вещах супер-брендов, но на шоппинг ездит в Дубай!" Захарова заметила, что Валентино "нам знаком и ранее претендовал на аналитический подход". "Сейчас же он, выгораживая своего президента, про кощунственные высказывания которого я вчера уже всё сказала, опустился до перехода на личности и нелестные выражения в мой адрес", - отметила она. Захарова обратилась к главному редактору газеты-Лучано Фонтана. "Спасибо за то, что вещи российских производителей ваша газета назвала "супер-брендами" — я ношу отечественное и покупаю вещи в России. Рада, что это оценил и ваш сотрудник с фамилией Валентино", - написала она. "Я же ни разу в жизни не ездила на шоппинг ни в Италию, ни в другую страну", - указала она. Захарова отметила, что у нее другие интересы, среди которых "музей, балет, кино, литература, поэзия, дизайн, садоводство, кое-что из традиционных ценностей, например, общение - вот это моё". "Но не "шоппинг", - добавила она. Она добавила, что с 2014 года, когда были введены первые санкции в отношении России, она принципиально выбирает отечественное, поддерживая таким образом отечественного производителя, "о чём неоднократно рассказывала в интервью". "Что касается Дубая, то я в этом городе была несколько раз исключительно в составе официальных делегаций", - пояснила Захарова. "Понимаю, вам нравится мой стиль. Это говорит о вас как об истинном итальянце. Знаете, почему? Потому что я - русская и стиль у меня такой же", - написала она. "Надеюсь, у вас хватит мужества признать публикацию фейком и разместить опровержение", - дополнила Захарова. Продолжая обращаться к главному редактору газеты-Лучано Фонтана, она указала, что "ваша проблема заключается в том, что всю информацию о России Вы подаёте примерно в таком же ключе и с такой же фальшью". "Ваша газета вновь написала, что Россия якобы "напала на Украину". Вы процитировали Джорджу Мелони, каких-то итальянских политиков, депутатов, чуть ли не половину итальянского парламента — и это всё, чтобы опровергнуть меня. Понимаю, задело за живое", - посетовала она. Она задалась вопросом, почему газета не процитировала президента США. "Ведь только что новый обитатель Белого дома заявил, что если бы не ваш любимый Байден, то подобного развития событий не случалось бы", - отметила Захарова. Она напомнила, что в Италии запущена петиция, где говорится: "Итальянский народ не разделяет заявление президента Итальянской Республики Маттареллы и желает принести извинения Российской Федерации и всему российскому народу". "На момент написания этого текста её подписало 2644 человека", - добавила Захарова. В заключение она предложила скинуть названия российских брендов, которыми она пользуется и приглашением на следующий российский форум "Диалоги о фейках".
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россия, дубай, италия, мария захарова, серджо маттарелла, джорджа мелони, в мире, сша
Россия, Дубай, Италия, Мария Захарова, Серджо Маттарелла, Джорджа Мелони, В мире, США
Захарова заявила, что одевается только в отечественное

Захарова опровергла обвинения итальянского журналиста о своем шоппинге в Дубае

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев-РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла обвинения итальянского журналиста о своем шоппинге в Дубае и заявила, что одевается только в отечественное.
"Наш вчерашний комментарий из брифинга о немыслимой речи президента Италии Серджо Маттареллы, в которой он сравнил Россию с Третьим рейхом, попал в цель: местных русофобов "разорвало", - написала она в своем Telegram-канале.
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По ее словам, издание Corriere della Sera перешло на личности, процитировала колумниста издания Паоло Валентино, заявившего, что "с февраля 2022 года Мария Захарова попала в менее гламурный список - список российских персоналий под санкциями, которым закрыт въезд в западные страны и счета которых за рубежом заморожены. С тех пор она всё же всегда в вещах супер-брендов, но на шоппинг ездит в Дубай!"
Захарова заметила, что Валентино "нам знаком и ранее претендовал на аналитический подход". "Сейчас же он, выгораживая своего президента, про кощунственные высказывания которого я вчера уже всё сказала, опустился до перехода на личности и нелестные выражения в мой адрес", - отметила она. Захарова обратилась к главному редактору газеты-Лучано Фонтана.
"Спасибо за то, что вещи российских производителей ваша газета назвала "супер-брендами" — я ношу отечественное и покупаю вещи в России. Рада, что это оценил и ваш сотрудник с фамилией Валентино", - написала она.
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"Я же ни разу в жизни не ездила на шоппинг ни в Италию, ни в другую страну", - указала она. Захарова отметила, что у нее другие интересы, среди которых "музей, балет, кино, литература, поэзия, дизайн, садоводство, кое-что из традиционных ценностей, например, общение - вот это моё". "Но не "шоппинг", - добавила она.
Она добавила, что с 2014 года, когда были введены первые санкции в отношении России, она принципиально выбирает отечественное, поддерживая таким образом отечественного производителя, "о чём неоднократно рассказывала в интервью".
"Что касается Дубая, то я в этом городе была несколько раз исключительно в составе официальных делегаций", - пояснила Захарова.
"Понимаю, вам нравится мой стиль. Это говорит о вас как об истинном итальянце. Знаете, почему? Потому что я - русская и стиль у меня такой же", - написала она.
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"Надеюсь, у вас хватит мужества признать публикацию фейком и разместить опровержение", - дополнила Захарова. Продолжая обращаться к главному редактору газеты-Лучано Фонтана, она указала, что "ваша проблема заключается в том, что всю информацию о России Вы подаёте примерно в таком же ключе и с такой же фальшью". "Ваша газета вновь написала, что Россия якобы "напала на Украину". Вы процитировали Джорджу Мелони, каких-то итальянских политиков, депутатов, чуть ли не половину итальянского парламента — и это всё, чтобы опровергнуть меня. Понимаю, задело за живое", - посетовала она.
Она задалась вопросом, почему газета не процитировала президента США.
"Ведь только что новый обитатель Белого дома заявил, что если бы не ваш любимый Байден, то подобного развития событий не случалось бы", - отметила Захарова.
Она напомнила, что в Италии запущена петиция, где говорится: "Итальянский народ не разделяет заявление президента Итальянской Республики Маттареллы и желает принести извинения Российской Федерации и всему российскому народу". "На момент написания этого текста её подписало 2644 человека", - добавила Захарова.
В заключение она предложила скинуть названия российских брендов, которыми она пользуется и приглашением на следующий российский форум "Диалоги о фейках".
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РоссияДубайИталияМария ЗахароваСерджо МаттареллаДжорджа МелониВ миреСША
 
 
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