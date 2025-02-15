https://ria.ru/20250215/yug-1999559459.html

Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные позиции

Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные позиции - РИА Новости, 15.02.2025

Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные позиции

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, две станции РЭБ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T12:57:00+03:00

2025-02-15T12:57:00+03:00

2025-02-15T13:07:00+03:00

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, две станции РЭБ, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Константиновка, Катериновка, Клебан-Бык, Иванополье и Плещеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

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Варвара Скокшина

россия, украина