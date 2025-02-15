https://ria.ru/20250215/yug-1999559459.html
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные позиции
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные позиции - РИА Новости, 15.02.2025
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные позиции
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, две станции РЭБ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T12:57:00+03:00
2025-02-15T12:57:00+03:00
2025-02-15T13:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_0:65:3125:1823_1920x0_80_0_0_53ccb748c6d5710b6f90ea62bb1bc742.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, две станции РЭБ, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Константиновка, Катериновка, Клебан-Бык, Иванополье и Плещеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20250215/smi-1999551415.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_e357e4e3484d56de6e74f1c71bb4f759.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные позиции
ВСУ потеряли до 205 военных в зоне ответственности группировки "Юг"