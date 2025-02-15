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В Якутии волонтеры обнаружили место незаконной утилизации собак - РИА Новости, 15.02.2025
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11:58 15.02.2025 (обновлено: 11:59 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/yakutiya-1999551987.html
В Якутии волонтеры обнаружили место незаконной утилизации собак
В Якутии волонтеры обнаружили место незаконной утилизации собак - РИА Новости, 15.02.2025
В Якутии волонтеры обнаружили место незаконной утилизации собак
Волонтеры в городе Мирном в Якутии заявили об обнаружении места утилизации собак, начата проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T11:58:00+03:00
2025-02-15T11:59:00+03:00
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мирный
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ЯКУТСК, 15 фев - РИА Новости. Волонтеры в городе Мирном в Якутии заявили об обнаружении места утилизации собак, начата проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Пользователи соцсетей ранее распространили информацию о том, что в городе Мирный волонтеры обнаружили место с телами собак. Как отметили в прокуратуре, в Мирном по факту жестокого обращения с животными начата проверка. "Четырнадцатого февраля поступило сообщение от граждан об утилизации животных по адресу: город Мирный, шоссе Чернышевское. На место выезжала следственно-оперативная группа. Ход и результаты проводимой процессуальной проверки на контроле прокуратуры", - рассказали в пресс-службе.
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происшествия, мирный
Происшествия, Мирный
В Якутии волонтеры обнаружили место незаконной утилизации собак

В якутском Мирном волонтеры нашли место незаконной утилизации собак

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСобаки в вольере
Собаки в вольере - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Собаки в вольере. Архивное фото
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ЯКУТСК, 15 фев - РИА Новости. Волонтеры в городе Мирном в Якутии заявили об обнаружении места утилизации собак, начата проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Пользователи соцсетей ранее распространили информацию о том, что в городе Мирный волонтеры обнаружили место с телами собак.
Как отметили в прокуратуре, в Мирном по факту жестокого обращения с животными начата проверка.
"Четырнадцатого февраля поступило сообщение от граждан об утилизации животных по адресу: город Мирный, шоссе Чернышевское. На место выезжала следственно-оперативная группа. Ход и результаты проводимой процессуальной проверки на контроле прокуратуры", - рассказали в пресс-службе.
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