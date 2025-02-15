https://ria.ru/20250215/yakutiya-1999551987.html

В Якутии волонтеры обнаружили место незаконной утилизации собак

В Якутии волонтеры обнаружили место незаконной утилизации собак - РИА Новости, 15.02.2025

В Якутии волонтеры обнаружили место незаконной утилизации собак

Волонтеры в городе Мирном в Якутии заявили об обнаружении места утилизации собак, начата проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T11:58:00+03:00

2025-02-15T11:58:00+03:00

2025-02-15T11:59:00+03:00

происшествия

мирный

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ЯКУТСК, 15 фев - РИА Новости. Волонтеры в городе Мирном в Якутии заявили об обнаружении места утилизации собак, начата проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Пользователи соцсетей ранее распространили информацию о том, что в городе Мирный волонтеры обнаружили место с телами собак. Как отметили в прокуратуре, в Мирном по факту жестокого обращения с животными начата проверка. "Четырнадцатого февраля поступило сообщение от граждан об утилизации животных по адресу: город Мирный, шоссе Чернышевское. На место выезжала следственно-оперативная группа. Ход и результаты проводимой процессуальной проверки на контроле прокуратуры", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20250204/sobaka-1997259741.html

мирный

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2025

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происшествия, мирный