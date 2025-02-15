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В Якутии волонтеры обнаружили место незаконной утилизации собак
В Якутии волонтеры обнаружили место незаконной утилизации собак - РИА Новости, 15.02.2025
В Якутии волонтеры обнаружили место незаконной утилизации собак
Волонтеры в городе Мирном в Якутии заявили об обнаружении места утилизации собак, начата проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T11:58:00+03:00
2025-02-15T11:58:00+03:00
2025-02-15T11:59:00+03:00
происшествия
мирный
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ЯКУТСК, 15 фев - РИА Новости. Волонтеры в городе Мирном в Якутии заявили об обнаружении места утилизации собак, начата проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Пользователи соцсетей ранее распространили информацию о том, что в городе Мирный волонтеры обнаружили место с телами собак. Как отметили в прокуратуре, в Мирном по факту жестокого обращения с животными начата проверка. "Четырнадцатого февраля поступило сообщение от граждан об утилизации животных по адресу: город Мирный, шоссе Чернышевское. На место выезжала следственно-оперативная группа. Ход и результаты проводимой процессуальной проверки на контроле прокуратуры", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20250204/sobaka-1997259741.html
мирный
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происшествия, мирный
В Якутии волонтеры обнаружили место незаконной утилизации собак
В якутском Мирном волонтеры нашли место незаконной утилизации собак
ЯКУТСК, 15 фев - РИА Новости. Волонтеры в городе Мирном в Якутии заявили об обнаружении места утилизации собак, начата проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Пользователи соцсетей ранее распространили информацию о том, что в городе Мирный
волонтеры обнаружили место с телами собак.
Как отметили в прокуратуре, в Мирном по факту жестокого обращения с животными начата проверка.
"Четырнадцатого февраля поступило сообщение от граждан об утилизации животных по адресу: город Мирный, шоссе Чернышевское. На место выезжала следственно-оперативная группа. Ход и результаты проводимой процессуальной проверки на контроле прокуратуры", - рассказали в пресс-службе.