https://ria.ru/20250215/vzyatka-1999548496.html

Суд арестовал экс-замгубернатора ХМАО по делу о получении взятки

Суд арестовал экс-замгубернатора ХМАО по делу о получении взятки - РИА Новости, 15.02.2025

Суд арестовал экс-замгубернатора ХМАО по делу о получении взятки

Суд Югры арестовал бывшего первого замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексея Шипилова до 14 апреля, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T11:13:00+03:00

2025-02-15T11:13:00+03:00

2025-02-15T11:42:00+03:00

происшествия

ханты-мансийский автономный округ

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Суд Югры арестовал бывшего первого замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексея Шипилова до 14 апреля, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Заключили под стражу до 14 апреля", – сказал собеседник агентства.Также в силовых структурах РИА Новости подтвердили, что речь идет об Алексее Шипилове.В пятницу в СК РФ сообщали, что бывший первый заместитель губернатора ХМАО задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, решался вопрос об избрании ему меры пресечения.По версии следствия, с 2023 по 2024 годы подозреваемый, занимая должность первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, получил взятку в размере не менее 7,5 миллионов рублей за способствование совершению действий в интересах группы лиц и представляемой ими управляющей компании. Также фигурантом были даны незаконные указания главе одного из муниципальных образований региона об оказании содействия в организации перехода многоквартирных домов на обслуживание в указанную управляющую компанию и общем покровительстве данной организации.

https://ria.ru/20250215/rosaviatsija-1999525052.html

ханты-мансийский автономный округ

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происшествия, ханты-мансийский автономный округ, россия, следственный комитет россии (ск рф)