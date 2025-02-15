В Николаеве вновь прогремели взрывы
В Николаеве после воздушной тревоги вновь прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в городе Николаев на фоне воздушной тревоги в Николаевской области Украины, сообщает украинский 24-й телеканал в Telegram-канале.
Ранее телеканал сообщал, что взрыв в Николаеве произошел в ночь с пятницы на субботу.
На Западе признали тотальный провал Украины
Вчера, 15:03
"В Николаеве снова взрыв", - говорится в публикации СМИ.
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области с 22.42 мск пятницы звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18