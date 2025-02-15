Рейтинг@Mail.ru
Президентские выборы в Абхазии - РИА Новости, 15.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/vybory-1999580219.html
Президентские выборы в Абхазии
Президентские выборы в Абхазии - РИА Новости, 15.02.2025
Президентские выборы в Абхазии
В Абхазии проходят досрочные президентские выборы. Кадры с избирательных участков — в материале ria.ru. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T17:07:00+03:00
2025-02-15T17:07:00+03:00
фото
президентские выборы в абхазии
адгур ардзинба
абхазия
россия
москва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999534675_510:225:2648:1427_1920x0_80_0_0_3e34d1f23479932895b51a30d5493cb9.jpg
В Абхазии проходят досрочные президентские выборы. Кадры с избирательных участков — в материале ria.ru.
абхазия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999534675_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ee5848c60023635e6de19cbcddba85bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, президентские выборы в абхазии, адгур ардзинба, абхазия, россия, москва, в мире
Фото, Президентские выборы в Абхазии, Адгур Ардзинба, Абхазия, Россия, Москва, В мире

Президентские выборы в Абхазии

Читать ria.ru в
Дзен
В Абхазии проходят досрочные президентские выборы. Кадры с избирательных участков — в материале ria.ru.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава Контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал. Все они уже проголосовали на выборах.

Досрочные президентские выборы в Абхазии

На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава Контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал. Все они уже проголосовали на выборах.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

По данным ЦИК, для проведения голосования оборудовали 152 избирательных участка в самой Абхазиии еще два на территории России — в Москве и Черкесске.

Досрочные президентские выборы в Абхазии

По данным ЦИК, для проведения голосования оборудовали 152 избирательных участка в самой Абхазиии еще два на территории России — в Москве и Черкесске.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек.

Досрочные президентские выборы в Абхазии

В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.

Досрочные президентские выборы в Абхазии

Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Явка на выборах президента Абхазии составила 21% по состоянию на 12:00, заявил представитель ЦИК страны на брифинге.

Досрочное голосование на выборах президента Абхазии на избирательном в Сухуме

Явка на выборах президента Абхазии составила 21% по состоянию на 12:00, заявил представитель ЦИК страны на брифинге.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Как отметил председатель республиканского ЦИК Дмитрий Маршан, все избирательные участки открылись штатно.

Досрочные президентские выборы в Абхазии

Как отметил председатель республиканского ЦИК Дмитрий Маршан, все избирательные участки открылись штатно.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Голосование по выборам президента Абхазии на открывшемся в Москве участке в субботу проходит спокойно

Досрочное голосование на выборах президента Абхазии на избирательном в Сухуме

Голосование по выборам президента Абхазии на открывшемся в Москве участке в субботу проходит спокойно

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В этом году голосующих в российской столице ожидается больше тысячи.

Выездное голосование на досрочных выборах президента Абхазии в селе Атара Очамчирского района

В этом году голосующих в российской столице ожидается больше тысячи.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В минусовую погоду для голосующих оборудована полевая кухня и предоставляется горячий чай.

На избирательном участке приняты меры безопасности, в том числе стоят рамки металлодетекторов.

Выездное голосование на досрочных выборах президента Абхазии в селе Атара Очамчирского района

В минусовую погоду для голосующих оборудована полевая кухня и предоставляется горячий чай.

На избирательном участке приняты меры безопасности, в том числе стоят рамки металлодетекторов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
ФотоПрезидентские выборы в АбхазииАдгур АрдзинбаАбхазияРоссияМоскваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала