Президентские выборы в Абхазии
На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава Контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал. Все они уже проголосовали на выборах.
На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава Контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал. Все они уже проголосовали на выборах.
По данным ЦИК, для проведения голосования оборудовали 152 избирательных участка в самой Абхазиии еще два на территории России — в Москве и Черкесске.
По данным ЦИК, для проведения голосования оборудовали 152 избирательных участка в самой Абхазиии еще два на территории России — в Москве и Черкесске.
В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек.
В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек.
Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.
Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.
Явка на выборах президента Абхазии составила 21% по состоянию на 12:00, заявил представитель ЦИК страны на брифинге.
Явка на выборах президента Абхазии составила 21% по состоянию на 12:00, заявил представитель ЦИК страны на брифинге.
Как отметил председатель республиканского ЦИК Дмитрий Маршан, все избирательные участки открылись штатно.
Как отметил председатель республиканского ЦИК Дмитрий Маршан, все избирательные участки открылись штатно.
Голосование по выборам президента Абхазии на открывшемся в Москве участке в субботу проходит спокойно
Голосование по выборам президента Абхазии на открывшемся в Москве участке в субботу проходит спокойно
В этом году голосующих в российской столице ожидается больше тысячи.
В этом году голосующих в российской столице ожидается больше тысячи.
В минусовую погоду для голосующих оборудована полевая кухня и предоставляется горячий чай.
На избирательном участке приняты меры безопасности, в том числе стоят рамки металлодетекторов.
В минусовую погоду для голосующих оборудована полевая кухня и предоставляется горячий чай.
На избирательном участке приняты меры безопасности, в том числе стоят рамки металлодетекторов.