https://ria.ru/20250215/vsu-1999594501.html
ВСУ обстреляли три района Белгородской области
ВСУ обстреляли три района Белгородской области - РИА Новости, 15.02.2025
ВСУ обстреляли три района Белгородской области
Три приграничных района Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ и обстрелу, предварительно, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T17:49:00+03:00
2025-02-15T17:49:00+03:00
2025-02-15T17:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Три приграничных района Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ и обстрелу, предварительно, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Четыре населённых пункта атакованы ВСУ. Предварительно, обошлось без пострадавших. В Грайворонском округе в селе Мокрая Орловка от удара беспилотника выбиты окна в жилом доме, осколками посечены забор и летняя кухня. В селе Козинка в результате прилёта снаряда повреждено здание сельхозпредприятия", - написал Гладков. Он добавил, что в селе Грузское Борисовского района FPV-дрон атаковал двухэтажный многоквартирный дом, в результате повреждено остекление. Также посечён припаркованный автомобиль. Ещё одна атака беспилотника произошла в селе Репяховка Краснояружского района. Повреждены фасад частного домовладения и одна машина.
https://ria.ru/20250212/dron-1998857936.html
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли три района Белгородской области
Гладков: три района Белгородской области подверглись атакам беспилотников ВСУ