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ВСУ за сутки потеряли до 490 военных в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ за сутки потеряли до 490 военных в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 15.02.2025
ВСУ за сутки потеряли до 490 военных в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ за сутки в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр" потеряли до 490 военнослужащих и боевую бронированную машину, сообщило... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T12:59:00+03:00
2025-02-15T12:59:00+03:00
2025-02-15T13:16:00+03:00
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр" потеряли до 490 военнослужащих и боевую бронированную машину, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Удачное, Зверево, Котлино, Новоандреевка и Надеждинка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250215/vsu-1999517423.html
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 490 военных в зоне действий группировки "Центр"
МО: потери ВСУ за сутки составили до 490 солдат в зоне ответственности "Центра"