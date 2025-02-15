https://ria.ru/20250215/vsu-1999559699.html

ВСУ за сутки потеряли до 490 военных в зоне действий группировки "Центр"

ВСУ за сутки потеряли до 490 военных в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 15.02.2025

ВСУ за сутки потеряли до 490 военных в зоне действий группировки "Центр"

ВСУ за сутки в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр" потеряли до 490 военнослужащих и боевую бронированную машину, сообщило... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T12:59:00+03:00

2025-02-15T12:59:00+03:00

2025-02-15T13:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр" потеряли до 490 военнослужащих и боевую бронированную машину, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Удачное, Зверево, Котлино, Новоандреевка и Надеждинка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250215/vsu-1999517423.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)