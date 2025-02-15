https://ria.ru/20250215/vsu-1999559358.html

Подразделения "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области

Подразделения "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 15.02.2025

Подразделения "Севера" нанесли поражение ВСУ в Харьковской области

ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T12:57:00+03:00

2025-02-15T12:57:00+03:00

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харьковская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, три артиллерийских орудия и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)