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ВСУ сбрасывали зажигательные смеси на мирных жителей в ДНР, заявил очевидец - РИА Новости, 15.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:43 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/vsu-1999528566.html
ВСУ сбрасывали зажигательные смеси на мирных жителей в ДНР, заявил очевидец
ВСУ сбрасывали зажигательные смеси на мирных жителей в ДНР, заявил очевидец - РИА Новости, 15.02.2025
ВСУ сбрасывали зажигательные смеси на мирных жителей в ДНР, заявил очевидец
Украинские военные сбрасывали зажигательные смеси на мирных жителей в селе Богоявленка (Доброволье) в ДНР, об этом РИА Новости рассказал очевидец Олег Гиманов. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T07:43:00+03:00
2025-02-15T07:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Украинские военные сбрасывали зажигательные смеси на мирных жителей в селе Богоявленка (Доброволье) в ДНР, об этом РИА Новости рассказал очевидец Олег Гиманов. "Со стороны Курахово, то есть опять же с украинской стороны, летят дроны и по нам бьют. На одной крыше мы когда сидели, пять штук пролетело дронов и пытались нас просто взорвать. Два прилетело прямо во двор и какой-то жидкостью, что она горела даже на стенах. Мы ее пытались огнетушителем потушить, она даже не тушилась огнетушителем", - сказал Гиманов. По его словам, во время одной из атак дронов ВСУ ему и его товарищам пришлось прыгать с крыши частного дома, чтобы спастись. Тогда он вместе с односельчанами поднялись на крышу соседского дома, чтобы ее починить. "Мы вчетвером залезли на крышу, начали ее укрывать. И они (дроны) со стороны Курахово, один за одним, пять штук &lt;…&gt; начали нас просто засыпать дронами такими, с боеприпасами. На землю прыгали и убегали, потому что он летел прямо. Если бы мы не спрыгнули, не укрылись бы, попало бы в нас. Пацана, прямо ему в лицо летело. И мы спрыгнули просто все, и он прямо в огороде взорвался", - добавил Гиманов. Минобороны РФ сообщило об освобождении военнослужащими подразделения группировки войск "Восток" населенного пункта Доброволье (Богоявленка) в конце октября прошлого года.
https://ria.ru/20250214/ukraine-1999403861.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курахово, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
ВСУ сбрасывали зажигательные смеси на мирных жителей в ДНР, заявил очевидец

Очевидец Гиманов: ВСУ сбрасывали зажигательные смеси на жителей села Богоявленка

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий с антидроновым ружьем
Российский военнослужащий с антидроновым ружьем - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий с антидроновым ружьем. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Украинские военные сбрасывали зажигательные смеси на мирных жителей в селе Богоявленка (Доброволье) в ДНР, об этом РИА Новости рассказал очевидец Олег Гиманов.
"Со стороны Курахово, то есть опять же с украинской стороны, летят дроны и по нам бьют. На одной крыше мы когда сидели, пять штук пролетело дронов и пытались нас просто взорвать. Два прилетело прямо во двор и какой-то жидкостью, что она горела даже на стенах. Мы ее пытались огнетушителем потушить, она даже не тушилась огнетушителем", - сказал Гиманов.
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По его словам, во время одной из атак дронов ВСУ ему и его товарищам пришлось прыгать с крыши частного дома, чтобы спастись. Тогда он вместе с односельчанами поднялись на крышу соседского дома, чтобы ее починить.
"Мы вчетвером залезли на крышу, начали ее укрывать. И они (дроны) со стороны Курахово, один за одним, пять штук <…> начали нас просто засыпать дронами такими, с боеприпасами. На землю прыгали и убегали, потому что он летел прямо. Если бы мы не спрыгнули, не укрылись бы, попало бы в нас. Пацана, прямо ему в лицо летело. И мы спрыгнули просто все, и он прямо в огороде взорвался", - добавил Гиманов.
Минобороны РФ сообщило об освобождении военнослужащими подразделения группировки войск "Восток" населенного пункта Доброволье (Богоявленка) в конце октября прошлого года.
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Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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