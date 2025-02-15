https://ria.ru/20250215/vsu-1999528566.html

ВСУ сбрасывали зажигательные смеси на мирных жителей в ДНР, заявил очевидец

ВСУ сбрасывали зажигательные смеси на мирных жителей в ДНР, заявил очевидец - РИА Новости, 15.02.2025

ВСУ сбрасывали зажигательные смеси на мирных жителей в ДНР, заявил очевидец

Украинские военные сбрасывали зажигательные смеси на мирных жителей в селе Богоявленка (Доброволье) в ДНР, об этом РИА Новости рассказал очевидец Олег Гиманов. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T07:43:00+03:00

2025-02-15T07:43:00+03:00

2025-02-15T07:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Украинские военные сбрасывали зажигательные смеси на мирных жителей в селе Богоявленка (Доброволье) в ДНР, об этом РИА Новости рассказал очевидец Олег Гиманов. "Со стороны Курахово, то есть опять же с украинской стороны, летят дроны и по нам бьют. На одной крыше мы когда сидели, пять штук пролетело дронов и пытались нас просто взорвать. Два прилетело прямо во двор и какой-то жидкостью, что она горела даже на стенах. Мы ее пытались огнетушителем потушить, она даже не тушилась огнетушителем", - сказал Гиманов. По его словам, во время одной из атак дронов ВСУ ему и его товарищам пришлось прыгать с крыши частного дома, чтобы спастись. Тогда он вместе с односельчанами поднялись на крышу соседского дома, чтобы ее починить. "Мы вчетвером залезли на крышу, начали ее укрывать. И они (дроны) со стороны Курахово, один за одним, пять штук <…> начали нас просто засыпать дронами такими, с боеприпасами. На землю прыгали и убегали, потому что он летел прямо. Если бы мы не спрыгнули, не укрылись бы, попало бы в нас. Пацана, прямо ему в лицо летело. И мы спрыгнули просто все, и он прямо в огороде взорвался", - добавил Гиманов. Минобороны РФ сообщило об освобождении военнослужащими подразделения группировки войск "Восток" населенного пункта Доброволье (Богоявленка) в конце октября прошлого года.

https://ria.ru/20250214/ukraine-1999403861.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курахово, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия