ВСУ сбрасывали зажигательные смеси на мирных жителей в ДНР, заявил очевидец
Очевидец Гиманов: ВСУ сбрасывали зажигательные смеси на жителей села Богоявленка
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий с антидроновым ружьем
Российский военнослужащий с антидроновым ружьем. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Украинские военные сбрасывали зажигательные смеси на мирных жителей в селе Богоявленка (Доброволье) в ДНР, об этом РИА Новости рассказал очевидец Олег Гиманов.
"Со стороны Курахово, то есть опять же с украинской стороны, летят дроны и по нам бьют. На одной крыше мы когда сидели, пять штук пролетело дронов и пытались нас просто взорвать. Два прилетело прямо во двор и какой-то жидкостью, что она горела даже на стенах. Мы ее пытались огнетушителем потушить, она даже не тушилась огнетушителем", - сказал Гиманов.
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По его словам, во время одной из атак дронов ВСУ ему и его товарищам пришлось прыгать с крыши частного дома, чтобы спастись. Тогда он вместе с односельчанами поднялись на крышу соседского дома, чтобы ее починить.
"Мы вчетвером залезли на крышу, начали ее укрывать. И они (дроны) со стороны Курахово, один за одним, пять штук <…> начали нас просто засыпать дронами такими, с боеприпасами. На землю прыгали и убегали, потому что он летел прямо. Если бы мы не спрыгнули, не укрылись бы, попало бы в нас. Пацана, прямо ему в лицо летело. И мы спрыгнули просто все, и он прямо в огороде взорвался", - добавил Гиманов.
Минобороны РФ сообщило об освобождении военнослужащими подразделения группировки войск "Восток" населенного пункта Доброволье (Богоявленка) в конце октября прошлого года.
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