Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, зачем ВСУ оставляют бойцов в полуокруженных городах - РИА Новости, 15.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:51 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/vsu-1999517423.html
Пленный рассказал, зачем ВСУ оставляют бойцов в полуокруженных городах
Пленный рассказал, зачем ВСУ оставляют бойцов в полуокруженных городах - РИА Новости, 15.02.2025
Пленный рассказал, зачем ВСУ оставляют бойцов в полуокруженных городах
Командование ВСУ оставляет бойцов в полуокруженных городах и населенных пунктах, чтобы доказать боеспособность своих подразделений, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T03:51:00+03:00
2025-02-15T03:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg
ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Командование ВСУ оставляет бойцов в полуокруженных городах и населенных пунктах, чтобы доказать боеспособность своих подразделений, рассказал РИА Новости пленный украинский военный Сергей Дзюба. По его словам, получить признание у политического руководства командиры ВСУ могут только если в их подразделении большие потери. "Я думаю, что какие-то, наверное, политические баллы. В принципе, если там побед-то нету, то побед нету. Поэтому какие-то там большие чины себе на победах не могут ни звание, ни должность получить. Берут такими вот, если много потерь. Если много потерь - значит, боевая бригада выполняла серьезную задачу. Значит, она там что-то... Ну, моё мнение, что как-то пытаются на этом играть. Потому что, ну, логики другую... я не понимаю просто... Не вижу, как... Зачем просто людей убивать?" - сказал он. Пленный отметил, что подобная тактика ВСУ приводит к тому, что неподготовленных бойцов отправляют на передовую. "Правдами-неправдами, обманами, силами, короче, то есть... пытаются туда просто людей затащить. Потом затаскивают и просто оставляют, вот как меня оставили. То есть... варианта, я думаю, что даже моё командование, оно не рассматривало, чтобы меня вывезти, как-то забрать, то есть, что-то, ну, всё, сидишь и всё, сиди. Сиди. А там дальше: либо умер, либо умер. И все это прекрасно понимают", - отметил он. Дзюба добавил, что такая практика отправки на фронт неподготовленных бойцов коснулась и его самого. "Да это не ощущение (что командование ВСУ бросает на смерть - ред.), это просто... уже в моем случае это факт. Потому что... уже были в окружении, уже все... дальше некуда, ну, есть возможность, ну, выведет и людей", - заявил он.
https://ria.ru/20241012/plennyj-1977727515.html
https://ria.ru/20250214/ukraine-1999403861.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b4cbd6d04c0ae57c12fe0fc14e44c1ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Пленный рассказал, зачем ВСУ оставляют бойцов в полуокруженных городах

Пленный Дзюба: командиры ВСУ бросают бойцов в котлах ради политических баллов

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Командование ВСУ оставляет бойцов в полуокруженных городах и населенных пунктах, чтобы доказать боеспособность своих подразделений, рассказал РИА Новости пленный украинский военный Сергей Дзюба.
По его словам, получить признание у политического руководства командиры ВСУ могут только если в их подразделении большие потери.
Украинский военнопленный: в ВСУ набирают уже всех подряд - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Пленный рассказал о неготовности украинских военных воевать
12 октября 2024, 12:38
"Я думаю, что какие-то, наверное, политические баллы. В принципе, если там побед-то нету, то побед нету. Поэтому какие-то там большие чины себе на победах не могут ни звание, ни должность получить. Берут такими вот, если много потерь. Если много потерь - значит, боевая бригада выполняла серьезную задачу. Значит, она там что-то... Ну, моё мнение, что как-то пытаются на этом играть. Потому что, ну, логики другую... я не понимаю просто... Не вижу, как... Зачем просто людей убивать?" - сказал он.
Пленный отметил, что подобная тактика ВСУ приводит к тому, что неподготовленных бойцов отправляют на передовую.
Руслан Стефанчук, Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль позируют с заявкой Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
На Западе признали тотальный провал Украины
Вчера, 15:03
"Правдами-неправдами, обманами, силами, короче, то есть... пытаются туда просто людей затащить. Потом затаскивают и просто оставляют, вот как меня оставили. То есть... варианта, я думаю, что даже моё командование, оно не рассматривало, чтобы меня вывезти, как-то забрать, то есть, что-то, ну, всё, сидишь и всё, сиди. Сиди. А там дальше: либо умер, либо умер. И все это прекрасно понимают", - отметил он.
Дзюба добавил, что такая практика отправки на фронт неподготовленных бойцов коснулась и его самого.
"Да это не ощущение (что командование ВСУ бросает на смерть - ред.), это просто... уже в моем случае это факт. Потому что... уже были в окружении, уже все... дальше некуда, ну, есть возможность, ну, выведет и людей", - заявил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала