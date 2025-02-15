https://ria.ru/20250215/vsu-1999517423.html

Пленный рассказал, зачем ВСУ оставляют бойцов в полуокруженных городах

Пленный рассказал, зачем ВСУ оставляют бойцов в полуокруженных городах - РИА Новости, 15.02.2025

Пленный рассказал, зачем ВСУ оставляют бойцов в полуокруженных городах

Командование ВСУ оставляет бойцов в полуокруженных городах и населенных пунктах, чтобы доказать боеспособность своих подразделений, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T03:51:00+03:00

2025-02-15T03:51:00+03:00

2025-02-15T03:51:00+03:00

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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Командование ВСУ оставляет бойцов в полуокруженных городах и населенных пунктах, чтобы доказать боеспособность своих подразделений, рассказал РИА Новости пленный украинский военный Сергей Дзюба. По его словам, получить признание у политического руководства командиры ВСУ могут только если в их подразделении большие потери. "Я думаю, что какие-то, наверное, политические баллы. В принципе, если там побед-то нету, то побед нету. Поэтому какие-то там большие чины себе на победах не могут ни звание, ни должность получить. Берут такими вот, если много потерь. Если много потерь - значит, боевая бригада выполняла серьезную задачу. Значит, она там что-то... Ну, моё мнение, что как-то пытаются на этом играть. Потому что, ну, логики другую... я не понимаю просто... Не вижу, как... Зачем просто людей убивать?" - сказал он. Пленный отметил, что подобная тактика ВСУ приводит к тому, что неподготовленных бойцов отправляют на передовую. "Правдами-неправдами, обманами, силами, короче, то есть... пытаются туда просто людей затащить. Потом затаскивают и просто оставляют, вот как меня оставили. То есть... варианта, я думаю, что даже моё командование, оно не рассматривало, чтобы меня вывезти, как-то забрать, то есть, что-то, ну, всё, сидишь и всё, сиди. Сиди. А там дальше: либо умер, либо умер. И все это прекрасно понимают", - отметил он. Дзюба добавил, что такая практика отправки на фронт неподготовленных бойцов коснулась и его самого. "Да это не ощущение (что командование ВСУ бросает на смерть - ред.), это просто... уже в моем случае это факт. Потому что... уже были в окружении, уже все... дальше некуда, ну, есть возможность, ну, выведет и людей", - заявил он.

https://ria.ru/20241012/plennyj-1977727515.html

https://ria.ru/20250214/ukraine-1999403861.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, в мире, украина