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Греция анонсировала экстренную встречу глав МИД стран ЕС в Мюнхене - РИА Новости, 15.02.2025
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20:54 15.02.2025 (обновлено: 20:58 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/vstrecha-1999615947.html
Греция анонсировала экстренную встречу глав МИД стран ЕС в Мюнхене
Греция анонсировала экстренную встречу глав МИД стран ЕС в Мюнхене - РИА Новости, 15.02.2025
Греция анонсировала экстренную встречу глав МИД стран ЕС в Мюнхене
Министры иностранных дел Евросоюза проведут в воскресенье утром в Мюнхене экстренную встречу, сообщила служба информации МИД Греции. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T20:54:00+03:00
2025-02-15T20:58:00+03:00
в мире
греция
евросоюз
мюнхен
мюнхенская конференция по безопасности
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АФИНЫ, 15 фев - РИА Новости. Министры иностранных дел Евросоюза проведут в воскресенье утром в Мюнхене экстренную встречу, сообщила служба информации МИД Греции."Министр иностранных дел Йоргос Герапетритис примет участие завтра, в воскресенье, 16 февраля, в 8.30 утра во внеочередной встрече министров иностранных дел государств-членов Европейского Союза в рамках Мюнхенской конференции по безопасности", - говорится в сообщении.Повестка встречи не указана.
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греция
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в мире, греция, евросоюз, мюнхен, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Греция, Евросоюз, Мюнхен, Мюнхенская конференция по безопасности
Греция анонсировала экстренную встречу глав МИД стран ЕС в Мюнхене

Греция анонсировала экстренную встречу глав МИД стран ЕС в Мюнхене 16 февраля

© AP Photo / Michael ProbstПолиция перед отелем "Bayerischer Hof", где проходит Мюнхенская конференция по безопасности
Полиция перед отелем Bayerischer Hof, где проходит Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Michael Probst
Полиция перед отелем "Bayerischer Hof", где проходит Мюнхенская конференция по безопасности
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АФИНЫ, 15 фев - РИА Новости. Министры иностранных дел Евросоюза проведут в воскресенье утром в Мюнхене экстренную встречу, сообщила служба информации МИД Греции.
«
"Министр иностранных дел Йоргос Герапетритис примет участие завтра, в воскресенье, 16 февраля, в 8.30 утра во внеочередной встрече министров иностранных дел государств-членов Европейского Союза в рамках Мюнхенской конференции по безопасности", - говорится в сообщении.
Повестка встречи не указана.
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В миреГрецияЕвросоюзМюнхенМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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