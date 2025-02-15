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Греция анонсировала экстренную встречу глав МИД стран ЕС в Мюнхене
Греция анонсировала экстренную встречу глав МИД стран ЕС в Мюнхене - РИА Новости, 15.02.2025
Греция анонсировала экстренную встречу глав МИД стран ЕС в Мюнхене
Министры иностранных дел Евросоюза проведут в воскресенье утром в Мюнхене экстренную встречу, сообщила служба информации МИД Греции. РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T20:54:00+03:00
2025-02-15T20:54:00+03:00
2025-02-15T20:58:00+03:00
в мире
греция
евросоюз
мюнхен
мюнхенская конференция по безопасности
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АФИНЫ, 15 фев - РИА Новости. Министры иностранных дел Евросоюза проведут в воскресенье утром в Мюнхене экстренную встречу, сообщила служба информации МИД Греции."Министр иностранных дел Йоргос Герапетритис примет участие завтра, в воскресенье, 16 февраля, в 8.30 утра во внеочередной встрече министров иностранных дел государств-членов Европейского Союза в рамках Мюнхенской конференции по безопасности", - говорится в сообщении.Повестка встречи не указана.
https://ria.ru/20250213/konferentsiya-1999092516.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, евросоюз, мюнхен, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Греция, Евросоюз, Мюнхен, Мюнхенская конференция по безопасности
Греция анонсировала экстренную встречу глав МИД стран ЕС в Мюнхене
Греция анонсировала экстренную встречу глав МИД стран ЕС в Мюнхене 16 февраля