https://ria.ru/20250215/vstrecha-1999615947.html

Греция анонсировала экстренную встречу глав МИД стран ЕС в Мюнхене

Греция анонсировала экстренную встречу глав МИД стран ЕС в Мюнхене - РИА Новости, 15.02.2025

Греция анонсировала экстренную встречу глав МИД стран ЕС в Мюнхене

Министры иностранных дел Евросоюза проведут в воскресенье утром в Мюнхене экстренную встречу, сообщила служба информации МИД Греции. РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T20:54:00+03:00

2025-02-15T20:54:00+03:00

2025-02-15T20:58:00+03:00

в мире

греция

евросоюз

мюнхен

мюнхенская конференция по безопасности

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АФИНЫ, 15 фев - РИА Новости. Министры иностранных дел Евросоюза проведут в воскресенье утром в Мюнхене экстренную встречу, сообщила служба информации МИД Греции."Министр иностранных дел Йоргос Герапетритис примет участие завтра, в воскресенье, 16 февраля, в 8.30 утра во внеочередной встрече министров иностранных дел государств-членов Европейского Союза в рамках Мюнхенской конференции по безопасности", - говорится в сообщении.Повестка встречи не указана.

https://ria.ru/20250213/konferentsiya-1999092516.html

греция

мюнхен

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, греция, евросоюз, мюнхен, мюнхенская конференция по безопасности