https://ria.ru/20250215/vs-1999566855.html
ВС России отразили три контратаки ВСУ в Курской области
ВС России отразили три контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.02.2025
ВС России отразили три контратаки ВСУ в Курской области
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 17 украинских бригад в районах 12 приграничных населенных пунктов Курской области, а также... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T13:56:00+03:00
2025-02-15T13:56:00+03:00
2025-02-15T13:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 17 украинских бригад в районах 12 приграничных населенных пунктов Курской области, а также отразила три контратаки, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гончаровка, Гуево, Колмаков, Косица, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Свердликово и Суджа. Отражены три контратаки противника", - говорится в сводке. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника в районах 11 населённых пунктов Курской области, а также пяти населённых пунктов в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
https://ria.ru/20250215/udar-1999559801.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджа, Вооруженные силы Украины
ВС России отразили три контратаки ВСУ в Курской области
Группировка "Север" отразила три контратаки ВСУ в Курской области