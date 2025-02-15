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Австралийский политолог рассказал, почему переехал во Владивосток - РИА Новости, 15.02.2025
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04:11 15.02.2025 (обновлено: 04:23 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/vladivostok-1999518169.html
Австралийский политолог рассказал, почему переехал во Владивосток
Австралийский политолог рассказал, почему переехал во Владивосток - РИА Новости, 15.02.2025
Австралийский политолог рассказал, почему переехал во Владивосток
Политолог из Австралии Марк Лоу, который первым на Дальнем Востоке получил разрешение на временное проживание в упрощенном порядке в рамках указа президента... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T04:11:00+03:00
2025-02-15T04:23:00+03:00
россия
мельбурн
австралия
владимир путин
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 15 фев — РИА Новости. Политолог из Австралии Марк Лоу, который первым на Дальнем Востоке получил разрешение на временное проживание в упрощенном порядке в рамках указа президента России, рассказал РИА Новости о причинах переезда."Переехал из-за моей жены. Я впервые приехал в Россию в 2018 году, потом ездил туда-сюда, а потом случился COVID. Из-за пандемии я застрял в Австралии, но после вернулся в Россию, и мы поженились… Нигде не идеально, и Россия не идеальна. Но в России есть хорошие ценности. Семейные ценности здесь превыше всего. И люди здесь дружелюбные", — сказал он.Собеседник отметил, что разделяет политику России по вопросам семьи, в том числе в части поддержки рождаемости. И когда он узнал об указе президента Владимира Путина об упрощенном получении разрешения на временное проживание для иностранцев, решил воспользоваться такой возможностью."Срок действия моей рабочей визы подходил к концу, а я так и не выучил русский язык. Мне пришлось покинуть компанию, где я работал. Мы изучили все возможности, чтобы мне остаться в России. И вдруг, словно гром среди ясного неба, мой друг прислал мне информацию об указе. Мы с женой почувствовали, как груз свалился с наших плеч, и это был величайший подарок, который кто-либо мог бы нам преподнести. Это дало мне возможность увидеть мир в другом свете, и я думаю, что это был очень важный момент для меня. Я хочу остаться здесь со своей женой, которую я люблю, и иметь возможность выучить русский язык и перейти к следующему этапу — получению постоянной визы", — отметил Лоу. Собеседник рассказал, что родился в Мельбурне. Он занимался профессиональной подготовкой и преподаванием, потом открыл собственный бизнес. Потом ушел в политику, помогал готовить и проводить предвыборные кампании для Либеральной партии Австралии. В России он продолжает вести свой политический блог и преподает английский язык по уникальной программе для желающих разного возраста. Лоу разработал программу для детей от двух до семи лет, которая позволяет увеличить скорость обучения языку примерно в 1,5 раза.Собеседник также отметил, что, несмотря на разницу в климате Австралии и России, здесь он почти никогда не мерзнет. "Зимой в Мельбурне температура не опускается ниже нуля, но ветрено и сыро. Вы постоянно ощущаете очень высокую влажность, и холод пробирает до костей. Здесь я одеваюсь тепло и не мерзну за исключением тех случаев, когда дует ветер, — тогда, да, холодно", — добавил Лоу. Путин в августе 2024 года подписал указ, которым облегчил переезд в Россию иностранцев, разделяющих российские ценности. Согласно документу, жители других государств, уехавшие оттуда из-за неприятия политики властей, могут получить разрешение на временное проживание без подтверждения владения русским.
https://ria.ru/20250205/wine-1997294037.html
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россия, мельбурн, австралия, владимир путин, общество
Россия, Мельбурн, Австралия, Владимир Путин, Общество
Австралийский политолог рассказал, почему переехал во Владивосток

Политолог Лоу рассказал, что переехал во Владивосток из-за русской жены

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на площадь Борцов Революции во Владивостоке
Вид на площадь Борцов Революции во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вид на площадь Борцов Революции во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 15 фев — РИА Новости. Политолог из Австралии Марк Лоу, который первым на Дальнем Востоке получил разрешение на временное проживание в упрощенном порядке в рамках указа президента России, рассказал РИА Новости о причинах переезда.
"Переехал из-за моей жены. Я впервые приехал в Россию в 2018 году, потом ездил туда-сюда, а потом случился COVID. Из-за пандемии я застрял в Австралии, но после вернулся в Россию, и мы поженились… Нигде не идеально, и Россия не идеальна. Но в России есть хорошие ценности. Семейные ценности здесь превыше всего. И люди здесь дружелюбные", — сказал он.
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Собеседник отметил, что разделяет политику России по вопросам семьи, в том числе в части поддержки рождаемости. И когда он узнал об указе президента Владимира Путина об упрощенном получении разрешения на временное проживание для иностранцев, решил воспользоваться такой возможностью.
«
"Срок действия моей рабочей визы подходил к концу, а я так и не выучил русский язык. Мне пришлось покинуть компанию, где я работал. Мы изучили все возможности, чтобы мне остаться в России. И вдруг, словно гром среди ясного неба, мой друг прислал мне информацию об указе. Мы с женой почувствовали, как груз свалился с наших плеч, и это был величайший подарок, который кто-либо мог бы нам преподнести. Это дало мне возможность увидеть мир в другом свете, и я думаю, что это был очень важный момент для меня. Я хочу остаться здесь со своей женой, которую я люблю, и иметь возможность выучить русский язык и перейти к следующему этапу — получению постоянной визы", — отметил Лоу.
Собеседник рассказал, что родился в Мельбурне. Он занимался профессиональной подготовкой и преподаванием, потом открыл собственный бизнес. Потом ушел в политику, помогал готовить и проводить предвыборные кампании для Либеральной партии Австралии. В России он продолжает вести свой политический блог и преподает английский язык по уникальной программе для желающих разного возраста. Лоу разработал программу для детей от двух до семи лет, которая позволяет увеличить скорость обучения языку примерно в 1,5 раза.
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Собеседник также отметил, что, несмотря на разницу в климате Австралии и России, здесь он почти никогда не мерзнет.
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Путин в августе 2024 года подписал указ, которым облегчил переезд в Россию иностранцев, разделяющих российские ценности. Согласно документу, жители других государств, уехавшие оттуда из-за неприятия политики властей, могут получить разрешение на временное проживание без подтверждения владения русским.
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