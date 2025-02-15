https://ria.ru/20250215/vinnik-1999518903.html
У Винника теперь не будет судимости в США, рассказал его адвокат
У Винника теперь не будет судимости в США, рассказал его адвокат - РИА Новости, 15.02.2025
У Винника теперь не будет судимости в США, рассказал его адвокат
Закрытие дела против россиянина Алексанра Винника судом в США доказывает неправомерность его ареста, теперь у него не будет судимости в Америке, заявил РИА... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T04:37:00+03:00
2025-02-15T04:37:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Закрытие дела против россиянина Алексанра Винника судом в США доказывает неправомерность его ареста, теперь у него не будет судимости в Америке, заявил РИА Новости его адвокат Аркадий Бух.Ранее в распоряжении агентства оказалось решение суда в Сан-Франциско, который официально закрыл производство в отношении вернувшегося россиянина."Это большая победа ... У нас есть абсолютно отклоненное (судом. — Прим. ред.) дело, где правительство фактически признало, что арест был ненадлежащим", — сказал Бух.Поскольку у его клиента больше не будет судимости в США, теперь он сможет подать на американскую визу в случае необходимости и проводить операции, связанные с бизнесом, отметил адвокат.Вечером в четверг Винник прилетел в московский аэропорт Внуково. По его словам, его доставили в Россию американским спецбортом через Польшу.Винника арестовали 25 июля 2017 года, когда он отдыхал с семьей на полуострове Халкидики в Греции. Сначала его экстрадировали во Францию, где оправдали по предъявленным Парижем обвинениям, а затем, в августе 2022-го, вновь вывезли в Грецию и оттуда отправили в США.Там россиянина обвинили в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e. Она, как утверждают американцы, использовалась для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. При этом в Штатах не состоялось ни одного судебного слушания по делу Винника, все заседания были техническими.В мае 2024-го россиянин пошел на сделку с обвинением. По мнению адвокатов, ему грозило меньше десяти лет лишения свободы, хотя изначально речь шла о почти 200 годах в случае признания виновным по всем пунктам. Вынесение приговора было назначено на июнь этого года.
https://ria.ru/20250214/vinnik-1999256266.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, александр винник, шереметьево (аэропорт), марк фогель, дональд трамп, америка, россия
США, В мире, Александр Винник, Шереметьево (аэропорт), Марк Фогель, Дональд Трамп, Америка, Россия
У Винника теперь не будет судимости в США, рассказал его адвокат
Адвокат Бух заявил о доказательствах неправомерности ареста Александра Винника
ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Закрытие дела против россиянина Алексанра Винника судом в США доказывает неправомерность его ареста, теперь у него не будет судимости в Америке, заявил РИА Новости его адвокат Аркадий Бух.
Ранее в распоряжении агентства оказалось решение суда в Сан-Франциско
, который официально закрыл производство в отношении вернувшегося россиянина.
"Это большая победа ... У нас есть абсолютно отклоненное (судом. — Прим. ред.) дело, где правительство фактически признало, что арест был ненадлежащим", — сказал Бух.
Поскольку у его клиента больше не будет судимости в США
, теперь он сможет подать на американскую визу в случае необходимости и проводить операции, связанные с бизнесом, отметил адвокат.
Вечером в четверг Винник прилетел в московский аэропорт Внуково. По его словам, его доставили в Россию
американским спецбортом через Польшу
.
Винника арестовали 25 июля 2017 года, когда он отдыхал с семьей на полуострове Халкидики в Греции
. Сначала его экстрадировали во Францию
, где оправдали по предъявленным Парижем
обвинениям, а затем, в августе 2022-го, вновь вывезли в Грецию и оттуда отправили в США.
Там россиянина обвинили в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e. Она, как утверждают американцы, использовалась для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. При этом в Штатах не состоялось ни одного судебного слушания по делу Винника, все заседания были техническими.
В мае 2024-го россиянин пошел на сделку с обвинением. По мнению адвокатов, ему грозило меньше десяти лет лишения свободы, хотя изначально речь шла о почти 200 годах в случае признания виновным по всем пунктам. Вынесение приговора было назначено на июнь этого года.