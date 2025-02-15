Рейтинг@Mail.ru
У Винника теперь не будет судимости в США, рассказал его адвокат - РИА Новости, 15.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:37 15.02.2025 (обновлено: 05:19 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/vinnik-1999518903.html
У Винника теперь не будет судимости в США, рассказал его адвокат
У Винника теперь не будет судимости в США, рассказал его адвокат - РИА Новости, 15.02.2025
У Винника теперь не будет судимости в США, рассказал его адвокат
Закрытие дела против россиянина Алексанра Винника судом в США доказывает неправомерность его ареста, теперь у него не будет судимости в Америке, заявил РИА... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T04:37:00+03:00
2025-02-15T05:19:00+03:00
сша
в мире
александр винник
шереметьево (аэропорт)
марк фогель
дональд трамп
америка
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999292009_0:111:1554:985_1920x0_80_0_0_5c3b6d7ddf05d52a5efc9519b07a9ccf.jpg
ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Закрытие дела против россиянина Алексанра Винника судом в США доказывает неправомерность его ареста, теперь у него не будет судимости в Америке, заявил РИА Новости его адвокат Аркадий Бух.Ранее в распоряжении агентства оказалось решение суда в Сан-Франциско, который официально закрыл производство в отношении вернувшегося россиянина."Это большая победа ... У нас есть абсолютно отклоненное (судом. — Прим. ред.) дело, где правительство фактически признало, что арест был ненадлежащим", — сказал Бух.Поскольку у его клиента больше не будет судимости в США, теперь он сможет подать на американскую визу в случае необходимости и проводить операции, связанные с бизнесом, отметил адвокат.Вечером в четверг Винник прилетел в московский аэропорт Внуково. По его словам, его доставили в Россию американским спецбортом через Польшу.Винника арестовали 25 июля 2017 года, когда он отдыхал с семьей на полуострове Халкидики в Греции. Сначала его экстрадировали во Францию, где оправдали по предъявленным Парижем обвинениям, а затем, в августе 2022-го, вновь вывезли в Грецию и оттуда отправили в США.Там россиянина обвинили в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e. Она, как утверждают американцы, использовалась для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. При этом в Штатах не состоялось ни одного судебного слушания по делу Винника, все заседания были техническими.В мае 2024-го россиянин пошел на сделку с обвинением. По мнению адвокатов, ему грозило меньше десяти лет лишения свободы, хотя изначально речь шла о почти 200 годах в случае признания виновным по всем пунктам. Вынесение приговора было назначено на июнь этого года.
https://ria.ru/20250214/vinnik-1999256266.html
https://ria.ru/20250214/vinnik-1999285462.html
сша
америка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999292009_24:0:1427:1052_1920x0_80_0_0_56eca12c46ba67e195d96fa0fa1b4bb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, александр винник, шереметьево (аэропорт), марк фогель, дональд трамп, америка, россия
США, В мире, Александр Винник, Шереметьево (аэропорт), Марк Фогель, Дональд Трамп, Америка, Россия
У Винника теперь не будет судимости в США, рассказал его адвокат

Адвокат Бух заявил о доказательствах неправомерности ареста Александра Винника

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАлександр Винник
Александр Винник - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Александр Винник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Закрытие дела против россиянина Алексанра Винника судом в США доказывает неправомерность его ареста, теперь у него не будет судимости в Америке, заявил РИА Новости его адвокат Аркадий Бух.
Ранее в распоряжении агентства оказалось решение суда в Сан-Франциско, который официально закрыл производство в отношении вернувшегося россиянина.
Александр Винник прилетел в Москву. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Винник рассказал подробности возвращения из США
Вчера, 00:33
"Это большая победа ... У нас есть абсолютно отклоненное (судом. — Прим. ред.) дело, где правительство фактически признало, что арест был ненадлежащим", — сказал Бух.
Поскольку у его клиента больше не будет судимости в США, теперь он сможет подать на американскую визу в случае необходимости и проводить операции, связанные с бизнесом, отметил адвокат.
Вечером в четверг Винник прилетел в московский аэропорт Внуково. По его словам, его доставили в Россию американским спецбортом через Польшу.
Винника арестовали 25 июля 2017 года, когда он отдыхал с семьей на полуострове Халкидики в Греции. Сначала его экстрадировали во Францию, где оправдали по предъявленным Парижем обвинениям, а затем, в августе 2022-го, вновь вывезли в Грецию и оттуда отправили в США.
Там россиянина обвинили в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e. Она, как утверждают американцы, использовалась для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. При этом в Штатах не состоялось ни одного судебного слушания по делу Винника, все заседания были техническими.
В мае 2024-го россиянин пошел на сделку с обвинением. По мнению адвокатов, ему грозило меньше десяти лет лишения свободы, хотя изначально речь шла о почти 200 годах в случае признания виновным по всем пунктам. Вынесение приговора было назначено на июнь этого года.
Прилет Александра Винника из США в Россию - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Винник заявил, что не чувствует себя исторической личностью
Вчера, 08:47
 
СШАВ миреАлександр ВинникШереметьево (аэропорт)Марк ФогельДональд ТрампАмерикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала