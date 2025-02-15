https://ria.ru/20250215/vinnik-1999518903.html

У Винника теперь не будет судимости в США, рассказал его адвокат

У Винника теперь не будет судимости в США, рассказал его адвокат - РИА Новости, 15.02.2025

У Винника теперь не будет судимости в США, рассказал его адвокат

Закрытие дела против россиянина Алексанра Винника судом в США доказывает неправомерность его ареста, теперь у него не будет судимости в Америке, заявил РИА... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T04:37:00+03:00

2025-02-15T04:37:00+03:00

2025-02-15T05:19:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Закрытие дела против россиянина Алексанра Винника судом в США доказывает неправомерность его ареста, теперь у него не будет судимости в Америке, заявил РИА Новости его адвокат Аркадий Бух.Ранее в распоряжении агентства оказалось решение суда в Сан-Франциско, который официально закрыл производство в отношении вернувшегося россиянина."Это большая победа ... У нас есть абсолютно отклоненное (судом. — Прим. ред.) дело, где правительство фактически признало, что арест был ненадлежащим", — сказал Бух.Поскольку у его клиента больше не будет судимости в США, теперь он сможет подать на американскую визу в случае необходимости и проводить операции, связанные с бизнесом, отметил адвокат.Вечером в четверг Винник прилетел в московский аэропорт Внуково. По его словам, его доставили в Россию американским спецбортом через Польшу.Винника арестовали 25 июля 2017 года, когда он отдыхал с семьей на полуострове Халкидики в Греции. Сначала его экстрадировали во Францию, где оправдали по предъявленным Парижем обвинениям, а затем, в августе 2022-го, вновь вывезли в Грецию и оттуда отправили в США.Там россиянина обвинили в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e. Она, как утверждают американцы, использовалась для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. При этом в Штатах не состоялось ни одного судебного слушания по делу Винника, все заседания были техническими.В мае 2024-го россиянин пошел на сделку с обвинением. По мнению адвокатов, ему грозило меньше десяти лет лишения свободы, хотя изначально речь шла о почти 200 годах в случае признания виновным по всем пунктам. Вынесение приговора было назначено на июнь этого года.

https://ria.ru/20250214/vinnik-1999256266.html

https://ria.ru/20250214/vinnik-1999285462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, в мире, александр винник, шереметьево (аэропорт), марк фогель, дональд трамп, америка, россия