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Медведев прокомментировал речь Вэнса на конференции в Мюнхене - РИА Новости, 15.02.2025
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17:05 15.02.2025 (обновлено: 17:18 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/vens-1999588750.html
Медведев прокомментировал речь Вэнса на конференции в Мюнхене
Медведев прокомментировал речь Вэнса на конференции в Мюнхене - РИА Новости, 15.02.2025
Медведев прокомментировал речь Вэнса на конференции в Мюнхене
Европа "проглотит с ненавистью" критику вице-президента США Джей Ди Вэнса, озвученную на конференции в Мюнхене, считает заместитель председателя Совета... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T17:05:00+03:00
2025-02-15T17:18:00+03:00
мюнхен
сша
дмитрий медведев
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Европа "проглотит с ненавистью" критику вице-президента США Джей Ди Вэнса, озвученную на конференции в Мюнхене, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".В пятницу Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии."Антироссийский шабаш в Мюнхене был в этот раз сильно встревожен совершенно провокационной речью вице-президента Вэнса. Надо признаться, он неожиданно зажёг. Все рассчитывали услышать дежурные партнёрские реверансы Европе и комментарии слов Дональда Трампа о завершении украинского конфликта. А он взял – и жёстко отчитал полностью потерявших себя в последние годы европейцев: ваша демократия слаба, ваши выборы – дрянь, ваши правила, нарушающие нормальную человеческую мораль, – дерьмо. Ещё и свободы слова нет! Ну ему бы это припомнили, если бы он не был американским начальником. А так простят, проглотят с ненавистью ту позорную выволочку, что получили от старшего партнера", - написал Медведев.Зампред Совбеза РФ добавил, что Вэнс высказал правду о сегодняшней Европе."А мы ещё и добавить можем. Нынешняя Европа в границах ЕС – злобная немощная старуха, которая пытается рядиться в молодую и эффектную красавицу. Время такой Европы безвозвратно ушло. Она действительно слаба, малопривлекательна и практически никому, кроме самой себя, не нужна", - отметил он.Медведев также назвал вице-президента США Джей-Ди Вэнса смелым парнем."Вообще – смелый парень, хотя еще неопытный вице-президент", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте", комментируя выступление Вэнса на конференции в Германии.
https://ria.ru/20250215/ouens-1999527207.html
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мюнхен, сша, дмитрий медведев, в мире
Мюнхен, США, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев прокомментировал речь Вэнса на конференции в Мюнхене

Медведев: Европа проглотит с ненавистью критику Вэнса на конференции в Мюнхене

© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Европа "проглотит с ненавистью" критику вице-президента США Джей Ди Вэнса, озвученную на конференции в Мюнхене, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В пятницу Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
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"Антироссийский шабаш в Мюнхене был в этот раз сильно встревожен совершенно провокационной речью вице-президента Вэнса. Надо признаться, он неожиданно зажёг. Все рассчитывали услышать дежурные партнёрские реверансы Европе и комментарии слов Дональда Трампа о завершении украинского конфликта. А он взял – и жёстко отчитал полностью потерявших себя в последние годы европейцев: ваша демократия слаба, ваши выборы – дрянь, ваши правила, нарушающие нормальную человеческую мораль, – дерьмо. Ещё и свободы слова нет! Ну ему бы это припомнили, если бы он не был американским начальником. А так простят, проглотят с ненавистью ту позорную выволочку, что получили от старшего партнера", - написал Медведев.
Зампред Совбеза РФ добавил, что Вэнс высказал правду о сегодняшней Европе.
"А мы ещё и добавить можем. Нынешняя Европа в границах ЕС – злобная немощная старуха, которая пытается рядиться в молодую и эффектную красавицу. Время такой Европы безвозвратно ушло. Она действительно слаба, малопривлекательна и практически никому, кроме самой себя, не нужна", - отметил он.
Медведев также назвал вице-президента США Джей-Ди Вэнса смелым парнем.
"Вообще – смелый парень, хотя еще неопытный вице-президент", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте", комментируя выступление Вэнса на конференции в Германии.
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