Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали выступление Вэнса на Мюнхенской конференции - РИА Новости, 15.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:39 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/vens-1999524727.html
В Госдуме прокомментировали выступление Вэнса на Мюнхенской конференции
В Госдуме прокомментировали выступление Вэнса на Мюнхенской конференции - РИА Новости, 15.02.2025
В Госдуме прокомментировали выступление Вэнса на Мюнхенской конференции
Выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса о европейской политике на Мюнхенской конференции по безопасности говорит о том, что он может смотреть выступления... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T06:39:00+03:00
2025-02-15T06:39:00+03:00
сша
россия
румыния
владимир путин
вячеслав володин
адальби шхагошев
госдума рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999453624_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a43db70a7565b7154018a807d5d26ec4.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса о европейской политике на Мюнхенской конференции по безопасности говорит о том, что он может смотреть выступления президента России Владимира Путина и читать Telegram-канал председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев. Ранее Вэнс заявил, что США шокировали восторги по поводу отмены итогов выборов в Румынии и призывы к таким шагам в других странах. Он также пожаловался на цензуру в Европе. "Жесткое выступление Вэнса на конференции о внутренних проблемах Европы, об искажении демократии, начиная с отмены выборов в Румынии, заканчивая двойными евростандартами в политике, это практически конспекты выступлений первых лиц России. Есть ощущение, что он регулярно следит за выступлениями нашего президента Владимира Путина и читает Telegram-канал спикера Вячеслава Володина", - считает Шхагошев.
https://ria.ru/20250214/tramp-1999504652.html
сша
россия
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999453624_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0b211692246e1ceed6f98fe0e82e613b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, румыния, владимир путин, вячеслав володин, адальби шхагошев, госдума рф, в мире
США, Россия, Румыния, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Адальби Шхагошев, Госдума РФ, В мире
В Госдуме прокомментировали выступление Вэнса на Мюнхенской конференции

Депутат Шхагошев: Вэнс мог смотреть выступления Путина и читать Володина

© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса о европейской политике на Мюнхенской конференции по безопасности говорит о том, что он может смотреть выступления президента России Владимира Путина и читать Telegram-канал председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.
Ранее Вэнс заявил, что США шокировали восторги по поводу отмены итогов выборов в Румынии и призывы к таким шагам в других странах. Он также пожаловался на цензуру в Европе.
"Жесткое выступление Вэнса на конференции о внутренних проблемах Европы, об искажении демократии, начиная с отмены выборов в Румынии, заканчивая двойными евростандартами в политике, это практически конспекты выступлений первых лиц России. Есть ощущение, что он регулярно следит за выступлениями нашего президента Владимира Путина и читает Telegram-канал спикера Вячеслава Володина", - считает Шхагошев.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Трамп оценил выступление Вэнса в Мюнхене
Вчера, 23:30
 
СШАРоссияРумынияВладимир ПутинВячеслав ВолодинАдальби ШхагошевГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала