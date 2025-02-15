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В Госдуме прокомментировали выступление Вэнса на Мюнхенской конференции
В Госдуме прокомментировали выступление Вэнса на Мюнхенской конференции - РИА Новости, 15.02.2025
В Госдуме прокомментировали выступление Вэнса на Мюнхенской конференции
Выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса о европейской политике на Мюнхенской конференции по безопасности говорит о том, что он может смотреть выступления... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T06:39:00+03:00
2025-02-15T06:39:00+03:00
2025-02-15T06:39:00+03:00
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса о европейской политике на Мюнхенской конференции по безопасности говорит о том, что он может смотреть выступления президента России Владимира Путина и читать Telegram-канал председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев. Ранее Вэнс заявил, что США шокировали восторги по поводу отмены итогов выборов в Румынии и призывы к таким шагам в других странах. Он также пожаловался на цензуру в Европе. "Жесткое выступление Вэнса на конференции о внутренних проблемах Европы, об искажении демократии, начиная с отмены выборов в Румынии, заканчивая двойными евростандартами в политике, это практически конспекты выступлений первых лиц России. Есть ощущение, что он регулярно следит за выступлениями нашего президента Владимира Путина и читает Telegram-канал спикера Вячеслава Володина", - считает Шхагошев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, румыния, владимир путин, вячеслав володин, адальби шхагошев, госдума рф, в мире
США, Россия, Румыния, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Адальби Шхагошев, Госдума РФ, В мире
В Госдуме прокомментировали выступление Вэнса на Мюнхенской конференции
Депутат Шхагошев: Вэнс мог смотреть выступления Путина и читать Володина