https://ria.ru/20250215/vens-1999524727.html

В Госдуме прокомментировали выступление Вэнса на Мюнхенской конференции

В Госдуме прокомментировали выступление Вэнса на Мюнхенской конференции - РИА Новости, 15.02.2025

В Госдуме прокомментировали выступление Вэнса на Мюнхенской конференции

Выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса о европейской политике на Мюнхенской конференции по безопасности говорит о том, что он может смотреть выступления... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T06:39:00+03:00

2025-02-15T06:39:00+03:00

2025-02-15T06:39:00+03:00

сша

россия

румыния

владимир путин

вячеслав володин

адальби шхагошев

госдума рф

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса о европейской политике на Мюнхенской конференции по безопасности говорит о том, что он может смотреть выступления президента России Владимира Путина и читать Telegram-канал председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев. Ранее Вэнс заявил, что США шокировали восторги по поводу отмены итогов выборов в Румынии и призывы к таким шагам в других странах. Он также пожаловался на цензуру в Европе. "Жесткое выступление Вэнса на конференции о внутренних проблемах Европы, об искажении демократии, начиная с отмены выборов в Румынии, заканчивая двойными евростандартами в политике, это практически конспекты выступлений первых лиц России. Есть ощущение, что он регулярно следит за выступлениями нашего президента Владимира Путина и читает Telegram-канал спикера Вячеслава Володина", - считает Шхагошев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, румыния, владимир путин, вячеслав володин, адальби шхагошев, госдума рф, в мире