https://ria.ru/20250215/vecherinka-1999520129.html
СМИ сообщили об обыске и задержаниях на вечеринке, где выступала Хакамада
СМИ сообщили об обыске и задержаниях на вечеринке, где выступала Хакамада - РИА Новости, 15.02.2025
СМИ сообщили об обыске и задержаниях на вечеринке, где выступала Хакамада
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски и задержания на техно-вечеринке в гостинице Savoy, где выступала общественный деятель Ирина Хакамада,... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T05:04:00+03:00
2025-02-15T05:04:00+03:00
2025-02-15T06:03:00+03:00
общество
ирина хакамада
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски и задержания на техно-вечеринке в гостинице Savoy, где выступала общественный деятель Ирина Хакамада, сообщает Mash.По данным очевидцев, в помещение ворвались 20 людей в масках и начали обыск."Несколько человек уже увезли в отдел. У всех проверяли документы и искали запрещенку. В самом отеле Savoy нашли пакетики с порошком", — утверждается в публикации.Всего, как говорится в посте, на месте находились около 80 гостей, а также сама Хакамада. Сеанс, который она должна была провести, сорвался.
https://rsport.ria.ru/20250129/kokorin-1996083605.html
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общество, ирина хакамада
СМИ сообщили об обыске и задержаниях на вечеринке, где выступала Хакамада
Mash: силовики провели задержания в гостинице Savoy, где выступала Хакамада