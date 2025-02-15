https://ria.ru/20250215/vecherinka-1999520129.html

СМИ сообщили об обыске и задержаниях на вечеринке, где выступала Хакамада

СМИ сообщили об обыске и задержаниях на вечеринке, где выступала Хакамада - РИА Новости, 15.02.2025

СМИ сообщили об обыске и задержаниях на вечеринке, где выступала Хакамада

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски и задержания на техно-вечеринке в гостинице Savoy, где выступала общественный деятель Ирина Хакамада,... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T05:04:00+03:00

2025-02-15T05:04:00+03:00

2025-02-15T06:03:00+03:00

общество

ирина хакамада

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски и задержания на техно-вечеринке в гостинице Savoy, где выступала общественный деятель Ирина Хакамада, сообщает Mash.По данным очевидцев, в помещение ворвались 20 людей в масках и начали обыск."Несколько человек уже увезли в отдел. У всех проверяли документы и искали запрещенку. В самом отеле Savoy нашли пакетики с порошком", — утверждается в публикации.Всего, как говорится в посте, на месте находились около 80 гостей, а также сама Хакамада. Сеанс, который она должна была провести, сорвался.

https://rsport.ria.ru/20250129/kokorin-1996083605.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ирина хакамада