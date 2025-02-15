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СМИ сообщили об обыске и задержаниях на вечеринке, где выступала Хакамада - РИА Новости, 15.02.2025
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05:04 15.02.2025 (обновлено: 06:03 15.02.2025)
https://ria.ru/20250215/vecherinka-1999520129.html
СМИ сообщили об обыске и задержаниях на вечеринке, где выступала Хакамада
СМИ сообщили об обыске и задержаниях на вечеринке, где выступала Хакамада - РИА Новости, 15.02.2025
СМИ сообщили об обыске и задержаниях на вечеринке, где выступала Хакамада
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски и задержания на техно-вечеринке в гостинице Savoy, где выступала общественный деятель Ирина Хакамада,... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T05:04:00+03:00
2025-02-15T06:03:00+03:00
общество
ирина хакамада
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски и задержания на техно-вечеринке в гостинице Savoy, где выступала общественный деятель Ирина Хакамада, сообщает Mash.По данным очевидцев, в помещение ворвались 20 людей в масках и начали обыск."Несколько человек уже увезли в отдел. У всех проверяли документы и искали запрещенку. В самом отеле Savoy нашли пакетики с порошком", — утверждается в публикации.Всего, как говорится в посте, на месте находились около 80 гостей, а также сама Хакамада. Сеанс, который она должна была провести, сорвался.
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общество, ирина хакамада
Общество, Ирина Хакамада
СМИ сообщили об обыске и задержаниях на вечеринке, где выступала Хакамада

Mash: силовики провели задержания в гостинице Savoy, где выступала Хакамада

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски и задержания на техно-вечеринке в гостинице Savoy, где выступала общественный деятель Ирина Хакамада, сообщает Mash.
По данным очевидцев, в помещение ворвались 20 людей в масках и начали обыск.
«
"Несколько человек уже увезли в отдел. У всех проверяли документы и искали запрещенку. В самом отеле Savoy нашли пакетики с порошком", — утверждается в публикации.
Всего, как говорится в посте, на месте находились около 80 гостей, а также сама Хакамада. Сеанс, который она должна была провести, сорвался.
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ОбществоИрина Хакамада
 
 
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