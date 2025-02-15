https://ria.ru/20250215/vaydel-1999597532.html

Вайдель тайно встречалась с послом Китая, пишет Bild

Вайдель тайно встречалась с послом Китая, пишет Bild - РИА Новости, 15.02.2025

Вайдель тайно встречалась с послом Китая, пишет Bild

Сопредседатель и кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в течение нескольких лет проводила тайные встречи с... РИА Новости, 15.02.2025

2025-02-15T18:11:00+03:00

2025-02-15T18:11:00+03:00

2025-02-15T18:11:00+03:00

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китай

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Сопредседатель и кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в течение нескольких лет проводила тайные встречи с послом Китая в Германии У Кэнем, который представлял Пекин в период с 2019 по 2024 год, утверждает газета Bild со ссылкой на источники в ее партии. "Вайдель встречалась с бывшим послом (Китая в Германии - ред.) У Кэнем, но только один раз в месяц. Эти встречи не были указаны в ее календаре и должны были оставаться секретом", - пишет Bild со ссылкой на двух человек из АдГ. По данным газеты, такие встречи продолжались в течение нескольких последних лет. В комментарии изданию Вайдель подтвердила несколько визитов в частную резиденцию У Кэня в Берлине, при этом она заявила, что встречалась с ним, "возможно, раз в девять месяцев". По словам политика, они обсуждали взгляд КНР на ситуацию на Украине. В апреле прошлого года прокуратура ФРГ сообщила, что в Германии задержаны три человека по подозрению в шпионаже на Китай с целью передать спецслужбам КНР информацию о технических инновациях двойного назначения. Также сообщалось об аресте работавшего на главного кандидата от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборы в Европарламент Максимилиана Кра Цзянь Го в связи с подозрениями в шпионаже в пользу КНР.

https://ria.ru/20250120/adg-1994664523.html

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германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, германия, пекин, алиса вайдель, bild, европарламент