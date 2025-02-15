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На Украине заявили, что не направляли переговорщиков в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 15.02.2025
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23:30 15.02.2025
https://ria.ru/20250215/ukraina-1999627334.html
На Украине заявили, что не направляли переговорщиков в Саудовскую Аравию
На Украине заявили, что не направляли переговорщиков в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 15.02.2025
На Украине заявили, что не направляли переговорщиков в Саудовскую Аравию
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в субботу заявил, что Украина не направляла переговорщиков в Саудовскую Аравию, оправдав это тем, что,... РИА Новости, 15.02.2025
2025-02-15T23:30:00+03:00
2025-02-15T23:30:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в субботу заявил, что Украина не направляла переговорщиков в Саудовскую Аравию, оправдав это тем, что, по его мнению, на столе переговоров "нет ничего, что можно было бы обсуждать". Ранее в субботу телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Украина не приглашена к участию в предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии и не информирована о них. "...Нет никаких переговорщиков Украины, которые будут представлять Украину в Саудовской Аравии. Сегодня на столе переговорном нет ничего, что можно было обсуждать", - заявил Подоляк в эфире украинского новостного телемарафона. Ранее в субботу газета Politico со ссылкой на американские источники сообщила, что высокопоставленные чиновники США отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры с переговорщиками от РФ и Украины в ближайшие дни. По данным издания, советник по национальной безопасности Майк Уолц в ближайшие дни присоединится к госсекретарю Марко Рубио и спецпредставителю президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу, чтобы в ближайшие дни начать переговоры об урегулировании конфликта на Украине. При этом спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на встрече присутствовать не будет. По словам источников, сейчас нет никаких планов по приглашению представителей крупных европейских держав присоединиться к переговорам. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". При этом Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел на них запрет.
https://ria.ru/20250215/zelenskij-1999620300.html
https://ria.ru/20250215/kellog-1999590512.html
https://ria.ru/20250215/ssha-1999621119.html
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в мире, украина, россия, саудовская аравия, михаил подоляк, владимир путин, владимир зеленский, сша
В мире, Украина, Россия, Саудовская Аравия, Михаил Подоляк, Владимир Путин, Владимир Зеленский, США
На Украине заявили, что не направляли переговорщиков в Саудовскую Аравию

Подоляк: Украина не направляла людей для переговоров США и России в Эр-Рияде

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в субботу заявил, что Украина не направляла переговорщиков в Саудовскую Аравию, оправдав это тем, что, по его мнению, на столе переговоров "нет ничего, что можно было бы обсуждать".
Ранее в субботу телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Украина не приглашена к участию в предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии и не информирована о них.
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"...Нет никаких переговорщиков Украины, которые будут представлять Украину в Саудовской Аравии. Сегодня на столе переговорном нет ничего, что можно было обсуждать", - заявил Подоляк в эфире украинского новостного телемарафона.
Ранее в субботу газета Politico со ссылкой на американские источники сообщила, что высокопоставленные чиновники США отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры с переговорщиками от РФ и Украины в ближайшие дни.
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По данным издания, советник по национальной безопасности Майк Уолц в ближайшие дни присоединится к госсекретарю Марко Рубио и спецпредставителю президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу, чтобы в ближайшие дни начать переговоры об урегулировании конфликта на Украине. При этом спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на встрече присутствовать не будет. По словам источников, сейчас нет никаких планов по приглашению представителей крупных европейских держав присоединиться к переговорам.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
При этом Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел на них запрет.
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