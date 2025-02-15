В Британии сделали тревожное заявление о мирном процессе по Украине
Британский лорд Скидельски допустил ухудшение положения Украины без скорого мира
© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Украина рискует оказаться в тяжелой ситуации, если в ближайшей перспективе не получится договориться о мирном соглашения, заявил член палаты лордов Великобритании Роберт Скидельски в интервью The American Conservative.
"С 2024 года положение Украины неуклонно ухудшается, и если не будет предпринято никаких действий, они проиграют в этом конфликте. Если все останется как есть, то Украина окажется в более удручающем положении, чем если бы в ближайшем будущем удалось достичь мира на основе компромисса", — сказал он.
В январе журнал Spectator писал, что сегодня российские войска наступают быстрее, чем в 2022 году, а силы ВСУ продолжают таять из-за нехватки пехоты и хаотичного взаимодействия между подразделениями.
Как свидетельствует подсчет РИА Новости на основе данных Минобороны России, только за 2024 год потери украинских войск составили 593 410 человек.
Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
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